Il mese inizia col botto per questi segni: Branko, l’oroscopo del 1° maggio

Il primo giorno di maggio porta con sé una ventata di energie astrali rinnovate, pronte a influenzare profondamente la quotidianità di ciascun segno zodiacale. Secondo le previsioni di Branko, noto astrologo italiano, il 1° maggio 2025 sarà una giornata da vivere con consapevolezza, in cui riflettere su ciò che è stato e su ciò che si vuole costruire nei mesi a venire. I transiti planetari sono decisi e toccano tutti i dodici segni, offrendo spunti per crescere, scegliere, cambiare direzione. Ogni segno riceverà stimoli specifici, dal desiderio di chiarimenti in amore fino alle grandi scelte professionali. Le stelle suggeriscono cautela in alcuni casi, azione in altri. Scopriamo insieme, segno per segno, come si muoveranno le stelle secondo l’oroscopo di Branko del 1° maggio 2025. (Continua dopo le foto)

Oroscopo 1 maggio 2025 segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario alla ricerca di equilibrio

Ariete: giornata di riflessione e autocontrollo. Branko consiglia di evitare discussioni sul lavoro: “Attenzione alle parole, potrebbero ritorcersi contro di voi”. Ma la creatività sarà un ottimo rifugio per scaricare la tensione.

Leone: è il momento di brillare, soprattutto nella sfera professionale. Il 1° maggio promette soddisfazioni concrete: “Chi ha un progetto nel cassetto, è il momento di tirarlo fuori”, spiega Branko.

Sagittario: il cielo regala entusiasmo e fiducia. Perfetto per chi vuole iniziare qualcosa di nuovo, o ha in mente un viaggio. Le stelle incoraggiano anche i cambiamenti sul lavoro: “Seguite l’intuito, porterà lontano”. (Continua dopo le foto)

Segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno fra introspezione e rivelazioni

Toro: la giornata sarà intensa, soprattutto nei rapporti personali. Qualche tensione potrebbe nascere con persone vicine, ma una buona notizia in serata ribalterà l’umore. Branko invita alla pazienza: “Non tutto si risolve con lo scontro”.

Vergine: Branko invita alla calma e alla cura di sé. La sensibilità sarà accentuata: “Tenetevi alla larga da chi drena la vostra energia”. Una giornata perfetta per ritrovare serenità e fare chiarezza interiore.

Capricorno: sarà una giornata riflessiva. Nessuna decisione affrettata, soprattutto sul lavoro. “Fermatevi e valutate ogni proposta, anche se vi sembra allettante. Il tempo giusto arriverà”, è il consiglio dell’astrologo.

