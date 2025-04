Il 2 maggio si terrà una serata incredibile per i fan del pugilato, con tre incontri che coinvolgono alcuni dei pugili più in vista del panorama globale. In un’affollatissima Time Square, uno scenario inedito per la boxe statunitense, prenderà vita una ricchissima card che vedrà, tra gli altri, Ryan Garcia, Devin Haney, Rolando Romero e Teofimo Lopez. Il main event di una scaletta così sensazionale è affidato al match Ryan Garcia vs Rolando Romero, uno scontro che promette scintille anche e sopratutto per la personalità e il carattere dei due atleti coinvolti, oltre che per la posta morale in palio.

Ryan Garcia vs Rolando Romero: analisi e background

Questa fight segna non solo lo scontro tra due pugili con un grande seguito, ma sancisce anche il ritorno ufficiale di Ryan Garcia, reduce da una squalifica di un anno per aver fallito i test antidroga e, contestualmente, dalla miglior performance della sua carriera nel match con Devin Haney. La battaglia tra i due, uno degli incontri più belli del 2024, si è conclusa con la vittoria di Ryan, verdetto poi convertito in un No Contest. La carriera di Rolando Romero, invece, sta prendendo una piega difficile da leggere, con più ombre che luci: negli ultimi anni ha perso contro pugili più in gamba di lui (Gervonta Davis e Isaac Cruz) e vinto il titolo di campione del mondo WBO super leggeri con un verdetto molto discusso ai danni di Ismael Barroso.

La battaglia del 2 maggio serve dunque a dentrambi i pugili per “ripulire la propria immagine” e dimostrare di essere tra i migliori del circuito: inoltre, il vincitore si avvicinerà notevolmente ad un possibile match titolato contro Devin Haney.

Ma chi è il favorito? Le quote premiano Ryan Garcia, il cui mix di velocità e potenza è ormai noto a tutti soprattutto dopo l’incredibile performance contro Haney, spedito al tappeto ben tre volte. Nel tempo, Garcia ha anche affinato alcune delle sue lacune tecniche – sopratutto difensive – evolvendosi come un pugile in grado di fare davvero male a chiunque si trovi davanti. È interessante sottolineare, infatti come Garcia abbia numeri piuttosto bassi quando si tratta di colpi portati (34.8 a round) e colpi che vanno a segno (10.4 per round) ma sia tra i migliori per percentuale di colpi potenti andati a bersaglio (con l’84.6% di efficacia). Quello che una volta era un pugile noto quasi unicamente per la rapidità dei suoi pugni e per il celebre gancio sinistro sta entrando in una nuova dimensione.

Ryan Garcia vs Rolando Romero: orario e dove vederlo

L’intera card del 2 maggio sarà visibile su DAZN, che si è accaparrata i diritti dell’evento. Attenzione, però: come spesso accade, si tratta di un evento Pay-Per-View, per cui non vi basterà essere abbonati al provider sportivo, ma dovrete acquistare la card vera e propria attraverso l’app. Per quanto riguarda l’orario dell’incontro tra Ryan Garcia e Rolly Romero, il main event è previsto per le 4 di notte (ora italiana) tra venerdì 2 e sabato 3 maggio.

Gli altri incontri della serata

Come vi abbiamo anticipato, la serata non offre “soltanto” questo grande incontro, ma altri due che vale assolutamente la pena di vedere (e che saranno inclusi nel pacchetto disonibile su DAZN). In un particolare intreccio di storyline, infatti, ad anticipare il match di Ryan Garcia ci sarà proprio Devin Haney, chiamato al suo debutto tra i pesi welter contro l’ottimo Jose Ramirez, ex campione unificato dei pesi super leggeri. Pur essendo favorito, Haney deve stare molto attento: il match contro Ryan lo ha notevolmente ridimensionato agli occhi dei fan e dei media; se vuole tornare sulle cresta dell’onda, perciò, deve puntare ad una vittoria solida e senza asterischi.

Prima ancora di Devin Haney sarà Teofimo Lopez a salire sul palco. Anche l’attuale campione del mondo WBO dei superleggeri ha qualcosa da dimostrare: gli ultimi match affrontati sono stati poco entusiasmanti e, al netto delle vittorie conseguite, sta comunque perdendo consensi. Lui stesso ha provato a giustificare le sue performance non all’altezza del suo status riversando la colpa sull’atteggiamento troppo “difensivo” dei suoi avversari. Questo potrebbe cambiare con Arnold Barboza, pugile ancora imbattuto che proverà a dare del filo da torcere a Teofimo, che infatti le quote danno per favorito in maniera meno netta rispetto agli altri due incontri di cui abbiamo parlato.

La mattina del 3 maggio ci sarà molto di cui parlare tra gli appassionati di boxe: la notte di New York è già uno degli eventi cardine del calendario 2025 di questa disciplina.