Pronostico Sampdoria-Cremonese: statistiche e analisi quote

La prossima sfida tra Sampdoria e Cremonese si presenta come uno degli incontri più delicati della stagione di Serie B. Al Luigi Ferraris di Genova, i padroni di casa sono chiamati a una prestazione impeccabile per provare a evitare la retrocessione, mentre gli ospiti puntano a consolidare la loro posizione playoff per tentare la salita in Serie A. Le attese sono alte e le quote delle scommesse riflettono l’equilibrio di una gara che potrebbe decidere le sorti di entrambe le squadre.

Statistiche e precedenti: equilibrio nei confronti tra Samp e Cremonese

Analizzando i dati storici tra Sampdoria e Cremonese in Serie B, emerge un bilancio sostanzialmente pari: 3 vittorie per i blucerchiati, 2 pareggi e 2 successi per i grigiorossi. Attualmente, la Sampdoria occupa il 17° posto in classifica con 35 punti, pari merito con Cittadella, Reggiana e Brescia, mentre la Cremonese si trova al quarto posto con 56 punti, reduce da una vittoria per 4-2 contro il Mantova. L’arrivo di Alberico Evani sulla panchina ligure non ha ancora portato i risultati sperati: la sconfitta per 1-0 contro la Carrarese ha complicato ulteriormente la lotta salvezza.

La partita, in programma giovedì 1° maggio alle ore 15.00, potrebbe essere determinante per le ambizioni delle due squadre. La Cremonese, allenata da Giovanni Stroppa, vuole blindare il quarto posto e giocarsi le sue carte nei playoff, mentre la Sampdoria ha bisogno di punti per non rischiare una retrocessione che avrebbe del clamoroso.

Sampdoria: 17° posto, 35 punti

Cremonese: 4° posto, 56 punti

Ultimi risultati: Sampdoria sconfitta 0-1 dalla Carrarese, Cremonese vittoriosa 4-2 sul Mantova

Precedenti bilanciati in Serie B

Le quote offerte dai principali bookmaker riflettono l’incertezza della sfida: la vittoria della Sampdoria si attesta a 2.87, quella della Cremonese a 2.30, mentre il pareggio è quotato a 3.20. Interessante anche la situazione delle reti: l’Under 2.5 è valutato a 1.70, mentre l’Over 2.5 è dato a 1.95.

La sfida tra Sampdoria e Cremonese promette grande equilibrio e alta tensione, sia per la lotta salvezza che per la corsa playoff. Le quote sul segno 1 sono a 2.87, sul segno 2 a 2.30 e sul pareggio a 3.20. L’Under 2.5 parte leggermente favorito. Gli appassionati possono aspettarsi un match combattuto fino all’ultimo minuto. Segui la nostra sezione per non perderti le prossime analisi dettagliate e le ultime novità sulle sfide decisive della Serie B!