Meteo, le previsioni di Mario Giuliacci: dove torna l’incubo in Italia

Meteo previsioni oggi. Stando alle previsioni del colonnello Mario Giuliacci, oggi potrebbe tornare l’incubo temporali nel nostro paese. La giornata odierna, infatti, sarà particolare dal punto di vista meteorologico. Sarà l’unica giornata, infatti, in cui in alcune zone il sole lascerà spazio alle nuvole e alla pioggia. (Continua…)

Leggi anche: Meteo, la brutta notizia a Ferragosto: arriva il temporale proprio qui

Leggi anche: Meteo, la notizia da brividi per Ferragosto: cosa succederà in Italia

Meteo previsioni oggi

Sul sito meteogiuliacci.it, il colonnello Mario Giuliacci ha pubblicato le previsioni metereologiche per l’intera settimana, spiegando quali sono tutti gli scenari possibili. Il colonnello innanzitutto sottolinea come alcune zone del paese non risentiranno di grossi cambiamenti: “L’Anticiclone Nord-Africano, sebbene allungato con decisione sulla nostra Penisola, al momento lascia ancora parzialmente sguarnite le zone più settentrionali del Paese, ed è proprio qui che resiste un po’ di instabilità. Nella seconda parte della settimana l’alta pressione consoliderà la sua presenza sull’Italia e smorzerà con decisione anche questa residua instabilità, ma almeno nei prossimi due giorni i temporali continueranno a brontolare su alcune zone del Nord“. In altre zone, invece, sono previsti anche temporali. (Continua…)

Leggi anche: Meteo, il duro avvertimento del meteorologo fa gelare il sangue nelle vene

Leggi anche: Meteo, Mario Giuliacci avverte gli italiani: bombe di ghiaccio a Ferragosto, dove colpiranno

Meteo previsioni oggi: dove ci saranno i temporali

Per la giornata di oggi, come rivela il colonnello Mario Giuliacci, sono previsti temporali in alcune zone del nostro paese. “In base alle ultime proiezioni nella giornata di mercoledì 16 agosto, tra pomeriggio e sera, si formeranno un po’ di temporali sulle Alpi e sull’Appennino Centrale e Settentrionale, e non si può escludere che qualche temporale scivoli anche sulle vicine pianure del Nord, specie in Piemonte e Veneto”, dice il noto metereologo. (Continua…)

Meteo previsioni oggi: nulla da temere

Il colonnello Mario Giuliacci sottolinea che, in merito ai temporali previsti per oggi, non c’è nulla da temere: “Non saranno in generale fenomeni intesi anche se, come dimostra quanto accaduto nel recente passato, in queste occasioni non si può escludere qualche temprale intenso, accompagnato da grandine e nubifragi“.