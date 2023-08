Meteo, Mario Giuliacci avverte gli italiani: bombe di ghiaccio a Ferragosto, dove colpiranno

Meteo Ferragosto. Si avvicina il 15 agosto, giorno di Ferragosto. Molti italiani decideranno di trascorrerlo fuori casa insieme alla propria famiglia. La giornata, però, sarà condizionata come ogni anno dalle previsioni meteo. Il colonnello Mario Giuliacci avverte gli italiani: nel giorno di Ferragosto potrebbero esserci delle vere e proprie bombe di ghiaccio. (Continua…)

Leggi anche: Meteo, la pessima notizia per milioni di italiani: ci sarà da patire

Leggi anche: Meteo, Mario Giuliacci avverte gli italiani: quando arriva la ‘fiammata’

Cos’è il Ferragosto

Il Ferragosto è un giorno festivo di origine romana celebrato nel nostro paese il 15 agosto di ogni anno. Il termine deriva dalla locuzione latina “Feriae Augusti” (“riposo di Augusto”) in quanto fu proprio l’imperatore, nel 18 d.C., ad istituire tale festività. Il Ferragosto, però, indica per metonimia anche il periodo delle vacanze estive, che può essere tanto un week-end lungo quanto gran parte del mese di agosto. Nel giorno di Ferragosto, gli italiani si dedicano generalmente a gite fuori porta, di solito in montagna, e falò sulla spiaggia. In alcune città ci sono anche a spettacoli pirotecnici. (Continua…)

Leggi anche: Meteo, cambia tutto: il peggio avrà inizio mercoledì 9 agosto

Leggi anche: Meteo, in arrivo tre giorni di maltempo: cosa sta per abbattersi sull’Italia

Meteo Ferragosto

Gli italiani sono curiosi di conoscere le previsioni meteo di Ferragosto. Il mese di luglio è stato infernale, per motivi diversi sia al Nord che al Sud. L’inizio del mese di agosto è stato molto più fresco, soprattutto al Sud, dove le temperature si sono decisamente abbassate. A Ferragosto, però, potrebbe tornare il caldo africano. Al contrario, il colonnello Mario Giuliacci anticipa che in alcune regioni potrebbero esserci delle vere e proprio bombe di ghiaccio. (Continua…)

Meteo Ferragosto: le previsioni di Giuliacci

Secondo quanto scrive il colonnello Mario Giuliacci nel suo consueto bollettino pubblicato sul proprio sito, da domani, mercoledì 9 agosto, l’Italia comincerà a fare nuovamente i conti con il caldo africano. La situazione potrebbe protrarsi fino a Ferragosto, ma non in tutto il paese. Verso la metà del mese, infatti, potrebbero verificarsi fronti temporaleschi diretti da grandi cicloni.

“Se venissero confermate queste previsioni” – scrive Giuliacci – “il nostro paese potrebbe avere un nuovo break temporalesco che potrebbe interrompere la stabilità tipica di questo periodo estivo. Nel dettaglio, per quando riguarda il Nord Italia, l’anticiclone africano sarà più debole e potrà essere facilmente attaccato da correnti fresche in quota provenienti dall’Atlantico e pilotate una bassa pressione situata sulle Isole Britanniche”.