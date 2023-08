Dopo un weekend all’insegna dell’instabilità, cambia tutto. Ne parla Mario Giuliacci, fornendo le previsioni del tempo per la prossima settimana. In questi giorni il maltempo ha invaso l’Italia da Nord a Sud. Ma presto ci sarò una nuova ondata di caldo con temperature altissime: vediamo dove. (Continua dopo le foto)

Quanto dura il maltempo sull’Italia

Su gran parte del nostro Paese, piogge e temporali saranno protagonisti del weekend già a partire da oggi, venerdì 4 agosto 2023. “Nella giornata di sabato 5 agosto sono previsti temporali e forte vento su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, purtroppo non si escludono veri e propri nubifragi”, avverte Mario Giuliacci nel suo sito mariogiuliacci.it. Piogge e maltempo anche nel Nord Est e nelle zone interne del Centro Italia. Le temperature si abbasseranno a causa del venti di Maestrale e di Bora. Poi cambia tutto. (Continua dopo le foto)

Torna il caldo africano

A partire da domenica 6 agosto, la situazione cambierà radicalmente. Il bel tempo tornerà sull’Italia con l’arrivo dell’anticiclone africano. Un’altra ondata di caldo estremo? No, le temperature saranno nella media stagionale, ma attenzione. “La prossima settimana inizia con il ritorno della stabilità e dell’alta pressione, infatti avremo sole e cieli sereni. Dalla giornata di lunedì 7 agosto cominceranno ad arrivare sul Mediterraneo contributi sub-tropicali di origine africana. Di conseguenza avremo un aumento dei valori termici che si sentirà soprattutto sulle regioni tirreniche del Centro Sud e sulle due Isole Maggiori con massime che potranno arrivare a 36°C tra mercoledì e venerdì”, spiega il colonnello. (Continua dopo le foto)

Ancora temporali su Alpi ed alcune zone della Pianura Padana, per il resto in tutta Italia il cielo sarà prevalentemente sereno. Attenzione però alla giornata di mercoledì 9 agosto. “Sulle pianure settentrionali, sulle regioni tirreniche e sulle due Isole Maggiori le massime potranno raggiungere i 35°C. In città importanti come Firenze o Roma non si escludono punte fino a 38°C”, ha spiegato Mario Giuliacci.