Scontro tra barche in Italia si trasforma in tragedia: muore davanti al marito e ai figli

Una turista americana di 44 anni è morta in costiera amalfitana a seguito di un grave incidente avvenuto, intorno alle 18.30, nello specchio d’acqua antistante il Fiordo di Furore. Per cause ancora in fase di accertamento un motoscafo con a bordo la donna e la sua famiglia si è scontrato con un veliero turistico Tortuga che portava in gita alcune decine di persone. L’impatto è stato terribile: la donna è stata sbalzata in mare e purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. La turista è stata trasportata in ospedale, ma ogni tentativo di salvarla è risultato vano. Ferito in modo lieve il marito, incolumi i due figli della coppia. Lievemente ferito anche lo skipper dell’imbarcazione che era stata presa a noleggio. (continua a leggere dopo le foto)

La macchina dei soccorsi ad Amalfi si è subito messa in moto

La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente. Sulla banchina del porto di Amalfi sono arrivate due ambulanze del 118 ed è stato attivato anche l’elisoccorso per velocizzare il trasferimento in ospedale. Ma i medici, nonostante il tentativo di rianimare la turista 44enne, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il marito ha riportato invece una lesione ad un arto: l’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. Illesi i due figli della coppia, una ragazza di 14 anni e il fratellino di 11, che si trovavano a bordo. Lievemente ferito lo skipper dell’imbarcazione che è stato trasportato all’ospedale di Castiglione di Ravello. (continua a leggere dopo le foto)

Amalfi, scontro mortale in motoscafo: chi è la vittima

Chi è la vittima dell’incidente in barca ad Amalfi? Si chiamava Adrienne Vaughan, aveva 45 anni. La turista americana è morta sotto agli occhi di marito e figli giovedì 3 agosto. La donna era partita insieme al marito, Mike White, e ai figli di 14 e 11 anni, a luglio per un viaggio in Europa che aveva fatto tappa anche a Londra e Roma: solo il giorno prima dell’incidente, la famiglia sorrideva felice davanti al Colosseo.