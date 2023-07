Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente, ma le cifre relative alle vittime di tali incidenti attirano meno l’attenzione dei media rispetto ad altri tipi di tragedie meno frequenti. In queste ore è avvenuto un terribile incidente frontale in Sardegna, le due auto coinvolte completamente distrutte. (Continua a leggere dopo la foto)

Terribile incidente frontale in Sardegna: distrutte le auto

Due donne sono morte in uno scontro frontale tra due auto che si è verificato questa notte, attorno all’1 sulla strada statale 125, al bivio per lo stazzo Pulcheddu nel territorio di Palau, in Gallura. Le cause sono ancora da accertare. Come riportato da Leggo, i due veicoli sono andati quasi completamente distrutti e uno di essi è finito sopra il guardrail. La squadra dei Vigili del Fuoco di Arzachena, intervenuta sul posto, ha dovuto lavorare per liberare le quattro persone rimaste incastrate all’interno degli abitacoli: 3 donne in un’autovettura e un uomo nell’altra. Due delle tre donne, però, non ce l’hanno fatta, mentre l’altra donna e l’uomo sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. La strada è rimasta chiusa per oltre due ore. Sul posto anche i medici del 118 e i Carabinieri. (Continua a leggere dopo la foto)

Le cuase alla base dei vari sinistri

Gli incidenti stradali sono causati da un gran numero di fattori umani come il mancato intervento in base alle condizioni meteorologiche, alla progettazione stradale, alla segnaletica, ai limiti di velocità, alle condizioni di illuminazione, alla segnaletica orizzontale e agli ostacoli stradali. Nella seconda decade del terzo millennio si è visto un importante incremento degli incidenti e sempre più associato all’uso convulso degli smartphone, tanto da far approvare dai legislatori provvedimenti specifici. Studi del 2020 hanno evidenziato come i sistemi d’informazione e intrattenimento delle automobili muniti di schermo tattile incida molto negativamente sulla diligenza di guida.