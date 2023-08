Beve tanta acqua e muore: ecco com’è successo

Una donna di 35 anni è morta dopo aver bevuto tanta acqua. Ashley si trovava in barca con la sua famiglia: il marito e due figlie. Avevano deciso di trascorrere il weekend al lago Freeman, nell’Indiana. Quella che doveva essere una piacevole escursione però, si è trasformata in tragedia. (Continua dopo le foto)

Cos’è successo ad Ashley Summers

La tragedia è avvenuta a inizio luglio. Mentre Ashley Summers era in gita sul lago Freeman per un’escursione in barca con i suoi cari ha iniziato ad accusare una forte disidratazione. Aveva mal di testa e si sentiva stordita, così ha bevuta tanta acqua. Purtroppo però Ashley è arrivata a bere troppa acqua. Una volta tornata a casa con la famiglia, la donna è collassata nel garage. Subito è stata trasportata d’urgenza all’Indiana University Health Arnett Hospital. Aveva un grave gonfiore al cervello e sfortunatamente non ha mai più ripreso conoscenza. È stato il fratello Devon a spiegare cosa le è successo. (Continua dopo le foto)

Ashley ha bevuto troppa acqua

I medici hanno diagnosticato ad Ashley una tossicità idrica, nota anche come iponatriemia, causata da bassi livelli di sale nel sangue. L’iponatriemia si verifica proprio quando si beve troppa acqua in poco tempo. Questo travolge la capacità dei complessi sistemi di organi del corpo, principalmente i reni, di regolare l’equilibrio dei fluidi. I sintomi includono malessere generale, crampi muscolari, dolore, nausea, vomito e mal di testa. Nei casi più gravi, il cervello può gonfiarsi, il che può portare a confusione, convulsioni, coma e morte. Il dottor Froberg, intervistato da The Sun, ha consigliato di bere liquidi che contengano sodio e potassio in caso di forte disidratazione. (Continua dopo le foto)

“È stato un grande choc per tutti noi”, ha concluso Davon incredulo per ciò che è successo alla sorella. Ashley aveva bevuto in tutto 4 litri d’acqua in soli 20 minuti. Si tratta di una quantità che va bevuta in un giorno intero e il suo corpo sfortunatamente non è riuscito ad assimilarlo. Ashley era una donatrice di organi e la sua morte ha salvato altre cinque vite.