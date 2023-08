Home » Scossa di terremoto in Italia, tanta la paura: l’epicentro

Scossa di terremoto in Italia: dov’è stato l’epicentro – Tanta la paura nel nostro Paese: la terra è tornata a tremare. L’Italia, negli ultimi 2500 anni, come spiega il sito ufficiale della Protezione Civile, è stata interessata da più di 30.000 eventi sismici di media e forte intensità, dei quali circa 560 di intensità uguale o superiore all’VIII grado. Solamente nel XX secolo ci sono stati ben sette terremoti che hanno avuto una magnitudo uguale o superiore a 6.5. Nel caso del nostro Paese si può parlare infatti di elevata “sismicità”. Veniamo ora al terremoto che ha atterrito l’Italia nella serata di ieri giovedì 3 agosto 2023. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Terremoto in Italia, doppia scossa all’alba: la zona colpita

Leggi anche: Terremoto stamattina in Italia: brutto risveglio, ecco dove

Scossa di terremoto in Italia, tanta la paura: l’epicentro

Secondo quanto spiegato dalla Protezione Civile, la nostra penisola possiede una pericolosità sismica medio-alta e una vulnerabilità molto elevata. Le regioni con un maggiore rischio sismico in Italia sono: Zona 1 (rischio alto): Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania, Sicilia. Zona 2 (rischio medio alto): Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Basilicata. Zona 3 (rischio medio basso): Lombardia, Toscana, Liguria e Piemonte. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Terremoto in Italia questa mattina: dov’è stato l’epicentro

Leggi anche: Terremoto in Italia all’alba: la zona colpita

Terremoto a Reggio Calabria: nessun danno a persone e cose

Gli esperti dell‘Ingv hanno segnalato una forte scossa di terremoto registrata ieri, giovedì 3 agosto 2023, in Calabria, nelle vicinanze di Reggio Calabria. Il sisma di magnitudo 3.0 si è verificato nella prima serata ed è stato avvertito dalla popolazione, pur non causando danni a persone o cose. Il terremoto a Reggio Calabria ha spaventato i residenti, che sui social hanno raccontato lo spavento provato. (continua a leggere dopo le foto)

Terremoto a Reggio Calabria: ecco dove nello specifico, tutti i dettagli

L’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha comunicato nella serata di ieri tramite i propri canali social, la notizia che un terremoto di magnitudo 3.0 ha colpito la Calabria. L’epicentro del terremoto è stato individuato a Punta Stilo, il primo comune che si incontra procedendo da Nord verso Reggio Calabria. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 30 chilometri. La scossa è stata percepita dai cittadini, ma come dicevamo, per fortuna, non si registrano danni a persone o cose. (continua a leggere dopo le foto)