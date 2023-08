Home » Meteo, la notizia da brividi per Ferragosto: cosa succederà in Italia

Meteo per Ferragosto: cosa succederà in Italia. L’estate 2023 è caratterizzata da fenomeni di ogni tipo e dall’arrivo di tantissimi personaggi della mitologia!. Si, perché dopo Cerbero, Circe e Minerva, tra qualche giorno accoglieremo Nerone, il nuovo anticiclone africano. La settimana di ferragosto spaccherà a metà l’Italia che sarà colpita da una nuova ondata di caldo, toccherà prima il Centro-Nord e poi anche il Sud. (continua)

Leggi anche: Forte scossa di terremoto 5.2 provoca danni e feriti: dov’è successo

Leggi anche: Mario Giuliacci, la scoperta da brividi e l’avvertimento: cosa può succedere

Sta arrivando Nerone che porterà temperature sopra i 35 gradi

L’anticiclone africano in questi giorni ha portato temperature record fino a 46,8° in Spagna, in particolare a Valencia e in Andalusia. Già dalle prime ore di oggi, l’anticiclone si sta espandendo e sta raggiungendo le regioni centro settentrionale del nostro Paese. Da domani le temperature si alzeranno e arriveranno a toccare i 35 gradi a Bolzano e Firenze, 34 a Ferrara Pavia e Terni con 33 in aumento a Bologna e Roma. Nulla che non possiamo sopportare, visti i numeri record registrati nel mese di luglio, soprattutto nelle isole Maggiori. Alto, però, sarà il tasso di umidità: sono previste condizioni di elevato stress biometeorologico per la combinazione di calore e umidità. In queste ore si registrano picchi di 34-35degC al Centro-Nord e 38 gradi nelle zone interne della Sardegna. (continua dopo la foto)

Leggi anche: Padre Pio, l’annuncio da brividi al Tg1: cosa è stato deciso

Il meteo per ferragosto

Ferragosto salvo per i vacanzieri, un pò meno per chi sarà costretto a subire gli effetti di Nerone già da domenica. Per la giornata del 15 agosto si sfioreranno i 40 gradi in Sardegna e 37 a Firenze, mentre la Capitale sentirà di più gli effetti del caldo a causa dell’afa. Dunque le regioni maggiormente colpite sono quelle del Centro-Nord, con Milano a 35 gradi, mentre a Palermo la massima sarà di 30 gradi. Dalla seconda metà della settimana Nerone interesserà le regioni del Sud e resterà presente fino alla fine del mese di agosto.

Il tempo per oggi resterà stabile, senza particolari segnalazioni. Domani sabato 12 l’anticiclone africano porterà tempo soleggiato e aumento delle temperature. Il Centro vedrà le temperature massime toccare i 34-35 gradi. Domenica al Nord le temperature aumenteranno, anche se sono attesi alcuni temporali lungo i confini alpini. Al Centro il sole farà da padrone e le temperature massime saranno di 36 gradi specie in Toscana. Al Sud il cielo sarà prevalentemente sereno, soffieranno venti deboli da nord che mitigheranno le temperature massime.