Meteo, Mario Giuliacci sconvolge gli italiani: cosa succederà a fine Settembre

Attualmente in tutta la penisola italiana il maltempo ha preso il sopravvento dopo mesi di gran caldo. Il ciclone in arrivo dall’Atlantico sta portando perturbazioni e le temperature in discesa, in alcune zone anche al di sotto della media stagionale. Secondo le ultime previsioni di Mario Giuliacci, la situazione è destinata ad evolvere rapidamente con scenari che mai ci saremmo aspettati. Cosa sta per succedere? (Continua dopo le foto)

Meteo, pioggia e temporali in tutta Italia

Sembra che l’autunno sia finalmente arrivato accompagnato da una perturbazione che sta bagnando tutta l’Italia. La Penisola è nel “cuore di una forte fase di maltempo, le condizioni meteo sono diventate molto perturbate su tutto il territorio – fa sapere Mario Giuliacci nel suo sito ufficiale -. Per la prima volta da molto tempo arriva una perturbazione veramente ben organizzata, che sta coinvolgendo l’intera Italia. Ecco che arriva la prima fase meteorologica di stampo prettamente autunnale”. Le temperature infatti sono calate e in alcune zone si rischiano nubifragi e grandinate. Ciò che è certo è che in questi giorni “la maggior parte delle regioni riceverà una corposa dose di acqua”, afferma il meteorologo. Ma la situazione è destinata a cambiare presto: cosa succederà a fine Settembre? (Continua dopo le foto)

Meteo, torna il caldo a fine settembre: le previsioni di Mario Giuliacci

Secondo le ultime previsioni di Mario Giuliacci, la perturbazione non coinciderà con l’arrivo dell’autunno. “Purtroppo, ci duole dire che per gli ultimissimi giorni del mese di settembre ritorna ancora una volta l’alta pressione”, si legge. Torna quindi l’anticiclone africano a farci visita inaspettatamente anche a fine settembre. “Le temperature continuano a essere troppo alte e soprattutto questa frequenza di anticicloni così invadenti indica che la stagione autunnale fatica molto a partire. Questo è un pattern tipico di fine agosto e non di fine settembre”, l’analisi dell’esperto.