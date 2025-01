Meteo, allarme per la tempesta Eowyn: si prospetta il peggio – Monta la preoccupazione in Europa per la tempesta Eowyn. Al momento si è abbattuta sulla costa occidentale dell’Irlanda con raffiche di vento, come riporta 3B Meteo. Al momento il record è stato registrato a Mace Head: si parla di una velocità di 184km/h. Si tratta di una delle tempeste più forti della storia del Paese, che ha portato con sé condizioni meteo estreme. La tempesta, come riporta «Leggo», ha catturato l’attenzione anche della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), che ha inviato un cacciatore di uragani in Irlanda per raccogliere dati. (continua a leggere dopo le foto)

La tempesta Eowyn si è abbattuta sulla costa occidentale dell’Irlanda, raggiungendo raffiche di vento di forza uragano. Anche nell’entroterra, si sono raggiunti valori notevoli, tra 130 e 150 km/h. Questa stessa corrente, riporta «3B Meteo», ha contribuito alle intense nevicate sulla costa del Golfo degli Stati Uniti prima di accelerare attraverso l’Atlantico. (continua a leggere dopo le foto)

Tempesta Eowyn: perché parliamo di “ciclone-bomba”

«3B Meteo» riferisce: “Eowyn appartiene ai ‘cicloni bomba’. La ciclogenesi esplosiva è un fenomeno meteorologico che si verifica quando una depressione si intensifica rapidamente. Questo avviene quando la pressione atmosferica, al centro della tempesta, scende di almeno 24 hPain 24 ore. Questi cicloni sono spesso alimentati da un forte contrasto di temperature tra l’aria calda e fredda, combinato con il supporto della corrente a getto. Nel caso di Eowyn, questo processo ha portato alla formazione di venti di forza uragano e onde eccezionalmente alte, che stanno colpendo la costa occidentale dell’Irlanda e le aree circostanti”.

