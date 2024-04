Mattia Giani, il messaggio da brividi della fidanzata Sofia

Il mondo del calcio toscano si unisce al lutto per la scomparsa di Mattia Giani, calciatore di 26 anni stroncato sul campo da un infarto. Ora arriva il messaggio della fidanzata Sofia che lo ricorda con parole piene di dolore e commozione.

La tragica vicenda di Mattia

Mattia Giani è scomparso a causa di un arresto cardiaco durante una partita di calcio. Domenica scorsa, 14 aprile, a 20 minuti dal fischio d’inizio il ragazzo si era sentito male, aveva portato una mano al petto per poi accasciarsi a terra sotto gli occhi preoccupati dei compagni di squadra e dei tifosi. Dopo alcune ore di battaglia tra la vita e la morte, il 26enne è deceduto presso l’ospedale di Careggi a Firenze, dove era stato portato dopo i soccorsi. La notizia ha gettato nello sconforto il mondo del calcio e in tanti hanno voluto dire qualche parola di cordoglio oltre a ricordare chi fosse Mattia. Fra i tanti messaggi spicca quello della fidanzata di Giani, Sofia, che ha commosso tutti.

Il ricordo di Mattia Giani

Mattia Giani era un calciatore del Castelfiorentino United, squadra che milita nel campionato di Eccellenza Toscana. Originario di Empoli, Giani viveva nel Comune di San Miniato in provincia di Pisa. La sua carriera nello sport era stata costellata da tanti momenti avendo militato nel settore giovanile dell’Empoli, nella Primavera del Pisa, Ponsacco, Cascina, Tuttocuoio, Grosseto e Real Forte Querceta. «Mattia era un ragazzo timido e al tempo stesso solare, educato» lo ha ricordato Paola Coia, presidentessa del Tuttocuoio, il club della frazione di San Miniato dove Giani viveva. L’allenatore del Real Forte Querceta ne rimarca anche le abilità in campo: «Risolse a nostro favore gare cruciali, con gol decisivi a Rimini e Prato: era un ragazzo genuino e con le idee chiare». Ma Mattia Giani non era solo una forza sul campo da calcio e a dimostrarlo è l’affetto e l’amore che traspare dai familiari e dalla sua fidanzata Sofia Caruso che ora ricorda con nostalgia la loro relazione. Ecco cosa ha scritto in un post sui suoi canali social.

