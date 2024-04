Home | Prurito alla schiena, poi la scoperta choc: “Non so quanto mi resti da vivere”

Tutto è iniziato con un semplice prurito alla schiena, ma ciò che l'uomo ha scoperto successivamente si è rivelato essere una tragedia. Scopriamo la drammatica vicenda che ha colpito un papà nella città di Derby e quali sono state le sue parole.

Prurito alla schiena, il dramma di un papà

Una storia commovente proveniente dalla città di Derby, in Inghilterra, ha rapidamente catturato l’attenzione di tutto il mondo sul web. Geoff Sweeny, un padre di 52 anni, ha recentemente ricevuto una tragica diagnosi. Ciò che rende ancora più scioccante questa situazione è che l’uomo ha avvertito i primi segnali del suo male a causa di un intenso e persistente prurito alla schiena. (Continua a leggere dopo la foto)

La tragica scoperta

Geoff Sweeny, un uomo di cinquantadue anni della città di Derby, in Inghilterra, ha recentemente fatto una tragica scoperta che ha cambiato per sempre la sua vita. Sweeny ha dichiarato che tutto è iniziato quando ha iniziato a percepire un intenso e persistente prurito alla schiena. “Tutto è cominciato quando sono caduto da una parete da arrampicata e mi sono fatto male al petto.Ero pieno di botte e, poi, avevo un prurito strano alla schiena. Dopo alcuni giorni, i lividi sono passati, ma uno non voleva andarsene ed era anche un po’ gonfio, inoltre, la schiena continuava a prudermi. Sono andato dal medico e mi ha fatto fare tutti gli esami del caso. Ho scoperto di avere un tumore alla mammella e sono rimasto scioccato”, ha dichiarato l’uomo al Liverpool Echo. (Continua a leggere dopo la foto)

