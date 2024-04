Terrore in Funivia, una cabina si schianta contro un palo: i passeggeri precipitano nel vuoto

Tragico incidente in funivia – Il paese è ancora in stato di choc per un terribile schianto di una funivia. La cabina si è schiantata contro un palo e la violenza dell’impatto ha causato diversi feriti e un morto. I passeggeri sulle altre cabine sono stati bloccati sospesi in aria davanti allo spaventoso scenario. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’incidente in funivia: cosa è successo

L’incidente è avvenuto ieri, venerdì 12 aprile ed è stato annunciato ufficialmente oggi nel più totale sgomento. La funivia in questione è una famosa attrazione che ogni giorno trasporta numerosissimi turisti da una spiaggia ad un ristorante su una piattaforma panoramica in cima ad un picco montuoso alto 618 metri. Tuttavia oggi qualcosa è andato storto e una delle cabine della funivia ha urtato un violentemente palo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il bilancio dell’incidente

Dopo l’impatto, l’abitacolo si è aperto, facendo precipitare i passeggeri sul fianco della montagna sottostante. Purtroppo la caduta dalla cabina della funivia è stata fatale per un uomo di 54 anni che ha perso la vita nell’incidente. Altre dieci persone sono rimaste ferite nell’incidente in funivia e tra questi si contano anche due bambini. In tutto questo, si è aggiunto il panico dei passeggeri che viaggiavano sulle altre cabine e che sono rimasti bloccati in aria per diverso tempo.

