Schianto in galleria, la scoperta choc sulle vittime: come viaggiavano

Incidente mortale in galleria avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 aprile.

Coinvolta nel sinistro una automobile, un’Alfa Romeo coupè, che si è andata a schiantare contro uno spigolo all’interno del tunnel dopo aver tamponato un’altra vettura. L’impatto con il muro laterale della galleria è stato molto violento e per i due occupanti della vettura non c’è stato niente da fare.

Schianto in galleria, la dinamica dell’incidente

Non c’è stato nulla da fare per Adriana Elena Bursuc, nata in Romania 32 anni fa e residente da poco a San Benedetto del Tronto, dove si era trasferita da Montesilvano, e Senadi Begani, 23enne moldavo di seconda generazione, nato a Penne che risiedeva a Pescara. Intorno alle 3 di notte del 12 aprile, all’interno della galleria i Pianacci nel territorio di Montesilvano, l’auto in cui viaggiavano si è schiantata contro il muro interno della galleria I Pianacci, dopo aver tamponato una vettura che li precedeva.

All’altezza del chilometro 1.380 della galleria, dopo aver leggermente toccato lateralmente un’autovettura che viaggiava nella stessa direzione nord, ha sbandato e terminato la sua corsa cozzando violentemente contro il cemento del muro sulla corsia opposta. I rilevamenti del sinistro stradale e tutti gli accertamenti del caso stati effettuati dagli agenti del comando della Polizia Stradale di Pescara. Sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco e il personale medico che non hanno potuto fare altro che constate il decesso. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)