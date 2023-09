Matteo Messina Denaro, cos’è il coma irreversibile: la condizione in cui si trova l’ex boss

Matteo Messina Denaro coma irreversibile. Il super boss di Cosa Nostra, latitante per circa 30 anni, si trova adesso in coma irreversibile. L’annuncio è stato diffuso nella serata di venerdì 22 settembre 2023. Matteo Messina Denaro avrebbe chiesto di evitare l’accanimento terapeutico e da ieri sera non verrebbe più alimentato, come riporta anche l’ANSA. (Continua…)

Matteo Messina Denaro si trova in coma irreversibile

Ieri sera, oltre alla morte di Giorgio Napolitano, è arrivata un’altra notizia che ha scosso gli italiani. Matteo Messina Denaro, super boss di Cosa Nostra catturato a gennaio 2023 dopo una latitanza di circa 30 anni, si trova in coma irreversibile. L’uomo è da tempo malato a causa di un cancro al colon-retto. Come ha fatto sapere l’ANSA, Matteo Messina Denaro avrebbe chiesto di evitare l’accanimento terapeutico e da ieri sera, venerdì 22 settembre 2023, non verrebbe più alimentato. (Continua…)

Matteo Messina Denaro coma irreversibile cos’è

Il coma è una condizione nella quale il paziente risulta incosciente, inconsapevole e insensibile a ciò che avviene attorno. Il coma ovviamente si articola in diversi gradi di severità e il coma irreversibile è sicuramente il più grave. Viene chiamato coma irreversibile perchè appunto è una situazione dalla quale non si torna più indietro. Il paziente non può essere risvegliato. Nel coma irreversibile non si registra più alcuna attività elettrica del cervello, l’unica cosa che permane è il battito cardiaco, anche se il sangue non riesce ad affluire al cervello. Per la respirazione, invece, è necessario il supporto della ventilazione meccanica. (Continua…)

Differenze con lo stato vegetativo

Il coma irreversibile non va confuso con lo stato vegetativo. In quest’ultimo stato, infatti, il paziente è sveglio a differenza del coma irreversibile. Nello stato vegetativo, il paziente può aprire gli occhi e avere reazioni, anche se, come nel coma irreversibile, è inconsapevole rispetto a ciò che lo circonda. Matteo Messina Denaro, come abbiamo detto, avrebbe chiesto espressamente di evitare l’accanimento terapeutico. I suoi giorni sulla Terra, dunque, sembrano contati.