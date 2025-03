Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti avanti a Indian Wells: i prossimi avversari

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti continuano la loro avventura all’ATP 1000 di Indian Wells. Entrambi gli azzurri hanno conquistato il pass per il terzo turno, superando rispettivamente Christopher O’Connell e Roman Safiullin. Un buon primo passo per tenere alta la bandiera eitaliana in un torno orfano del numero uno Jannik Sinner.

Nessun problema per Matteo Berrettini, che ha battuto l’australiano O’Connell in due set (6-2, 7-6). Il tennista romano, attuale numero 29 del mondo, ha imposto il suo ritmo sin dal primo set, chiuso con un doppio break. Più combattuta la seconda frazione, ma Berrettini ha mantenuto la lucidità nel tie-break, chiudendo il match in 95 minuti.

Più sofferta invece la vittoria di Lorenzo Musetti contro il russo Roman Safiullin. Il carrarino, ancora alle prese con un problema muscolare al polpaccio destro, ha dovuto lottare per oltre due ore prima di imporsi 7-5, 5-7, 6-2. Anche il suo avversario ha accusato problemi fisici nel terzo set, richiedendo un medical time-out.

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, i prossimi avversari

Nonostante le difficoltà, Musetti ha dato un segnale di carattere, dimostrando di poter essere competitivo sul cemento californiano. Ora l’asticella si alza: Berrettini affronterà Stefanos Tsitsipas, reduce da una vittoria in due set (6-2, 6-4) contro il brasiliano Seyboth Wild.

Musetti, invece, se la vedrà con il giovane francese Arthur Fils, che ha eliminato il canadese Gabriel Diallo con un doppio 6-2. Entrambi gli incontri sono in programma domani. L’Italia sogna ancora a Indian Wells: Berrettini e Musetti sono pronti a giocarsi le loro chance nel terzo turno.

Leggi anche: