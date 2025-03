Jannik Sinner vince anche quando non gioca: Zverev perde e l’azzurro prende il largo

Alexander Zverev subisce un’inaspettata eliminazione al secondo turno del torneo di Indian Wells, cedendo in tre set contro l’olandese Tallon Griekspoor. Un risultato che complica la rincorsa del tedesco verso il primo posto nel ranking ATP, attualmente occupato da Jannik Sinner.

La partita sembrava nelle mani di Zverev dopo un primo set vinto per 6-4 e un’incredibile rimonta nel secondo, quando da 2-5 era riuscito a riportarsi in vantaggio. Ma proprio nel momento decisivo, servendo per il match, il tedesco ha ceduto il servizio e Griekspoor ne ha approfittato per imporsi al tie-break.

Nel terzo e decisivo set, Zverev ha nuovamente fallito l’opportunitĂ di chiudere il match, subendo la pressione di un avversario determinato, capace di non perdere concentrazione nemmeno dopo aver “restituito” il favore al russo: Griekspoor infatti si era trovato a servire sul 6-5 per chiudere il match ma aveva ceduto la battuta. Si è finiti di nuovo al tie break per decidere il vincitore di questa partita emozionante, e l’olandese l’ha spuntata al quinto match point.

Jannik Sinner guadagna terreno senza giocare

Non si tratta della prima sconfitta di Zverev in questo periodo: dopo l’eliminazione ai quarti in Argentina e Brasile per mano di Francisco Cerundolo e l’uscita prematura agli ottavi in Messico contro Tien, Zverev incassa un altro stop pesante.

Questo nuovo ko costa al russo 190 punti nel ranking ATP Così, paradossalmente, il margine di punti a favore di Sinner in classifica aumenta da 3.195 a 3.385, nonostante l’azzurro non stia giocando a causa della sospensione. La pressione per raggiungere la vetta sembra giocare brutti scherzi al tedesco, mentre Sinner, senza scendere in campo, vede i suoi avversari perdere terreno.

Indian Wells avrebbe potuto rappresentare una grande occasione per Zverev, ma il suo percorso si è interrotto subito. Ora, il cammino verso il numero uno diventa ancora più complicato.

