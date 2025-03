Tennis, piccoli Jannik Sinner crescono: inizia all’ATP 1000 di Miami, a 17 anni, il sogno di Federico Cinà

Jannik Sinner ha riavvicinato gli italiani al tennis e ha dato linfa a tutto il movimento, ma non è solo. Un nutrito gruppo di ottimi giocatori si muove già nel circuito Atp, capitanato da Lorenzo Musetti e da Arnaldi, Sonego, Cobolli e altri. Ma c’è un nome nuovo che circola fra gli addetti ai lavori, ed è quello di un 17enne di grande talento: Federico Cinà.

A conferma del bene che si dice di lui, al giovane campione palermitano è stata destinata una wild card dagli organizzatori del Master 1000 di Miami, vinto l’anno scorso proprio da Jannik Sinner. Cinà entra così nel tabellone principale e vivrà un esordio da sogno nel circuito maggiore Atp.

Il 17enne siciliano, uno dei prospetti più interessanti del tennis italiano e mondiale, dal 16 al 30 marzo avrà un’opportunità straordinaria che premia la sua crescita e i risultati ottenuti nell’ultimo anno.

Nato a Palermo e figlio d’arte, Federico ha il tennis nel sangue. Suo padre Francesco è un allenatore di grande esperienza, noto per essere stato il coach di Roberta Vinci, mentre sua madre, Susanna Attili, è stata una giocatrice professionista, arrivando fino al numero 407 WTA in singolare e 131 in doppio.

Cresciuto al Country Time Club di Palermo, si allena nell’Accademia diretta dal padre ed è seguito dal preparatore atletico Marco Salerno. Cinà ha fatto parlare di sé già da junior, raggiungendo le semifinali agli US Open 2023 e gli ottavi di finale al Roland Garros e a Wimbledon. Lo scorso novembre ha ottenuto la sua prima vittoria a livello Challenger a Matsuyama, in Giappone, arrivando fino ai quarti di finale.

Cinà, il “sogno” di incontrare Jannik Sinner

Ma il 2024 si sta rivelando ancora più speciale: partito dalla posizione n. 1853 del ranking ATP, è ora entrato tra i primi 500 grazie alla vittoria nel torneo ITF di Sharm El Sheikh, dove ha battuto in finale l’americano Martin Damm. Attualmente occupa la posizione n. 499 della classifica live, secondo under 18 più alto in classifica dopo il tedesco Justin Engel.

Federico è soprannominato “Palli”, abbreviazione di “Pallino”, un nomignolo affibbiatogli da bambino. È un giocatore solido mentalmente, dotato di un’ottima capacità di lettura tattica, anche se deve ancora migliorare sotto alcuni aspetti tecnici. “Devo lavorare molto sul servizio e sul diritto, anche se sta diventando più incisivo. Sto cercando di acquisire maggiore continuità”, ha raccontato in un’intervista a Supertennis.

Il debutto nel Masters 1000 di Miami segna un momento decisivo per la sua carriera. Cinà non ha ancora avuto modo di incontrare Jannik Sinner, ma il sogno di sfidare il numero 1 d’Italia potrebbe presto diventare realtà. Con la crescita mostrata negli ultimi mesi, il giovane palermitano è destinato a farsi strada nel circuito maggiore e, speriamo, a ritagliarsi un posto tra i grandi del tennis.

