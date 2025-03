Jannik Sinner, Piatti non ha dubbi: “Vi dico cosa succederà dopo i 3 mesi di stop”

L’ex allenatore di Jannik Sinner, Riccardo Piatti, è tornato a parlare del divorzio con il tennista azzurro e del suo percorso fino alla vetta del ranking mondiale. In un’intervista a Tennis Majors, il tecnico ha ripercorso gli anni di lavoro con Sinner, senza nascondere la soddisfazione per i risultati ottenuti.

👑SINNER, DA SFIDANTE A RE DEL TENNIS: i primi insegnamenti di Piatti e la nuova sfida per restare sul trono.



Riccardo Piatti, uno dei coach più stimati a livello mondiale ed ex allenatore di Jannik Sinner, ha rilasciato un’interessante intervista a Tennis Majors dal suo centro… pic.twitter.com/JQJr1UJhCe — Stop Hate 𝕏 (@danieleminerva) March 2, 2025

Piatti ha rivelato di aver sempre creduto nel talento di Sinner e di aver programmato meticolosamente la sua crescita: “Due anni prima che ci fermassimo, gli avevo detto che, quando fosse diventato bravo, avrei voluto trovare qualcun altro che lo aiutasse. Ma prima doveva diventare bravo. Penso che abbia fatto davvero un’ottima scelta, soprattutto assumendo Darren Cahill. Anche il resto della squadra sta facendo un buon lavoro”.

Il coach ha ricordato come, nel 2021, Sinner fosse già al numero 9 del mondo, ma come il lavoro non fosse ancora finito: “Gli ho spiegato che in quel periodo non importava se commetteva errori, l’importante era non ripeterli. Quando è entrato nell’Atp, gli ho detto che dopo 150 partite sarebbe stato nella Top 10 e così è stato. Poi gli ho detto che servivano altre 100 partite per vincere uno Slam. E lui ce l’ha fatta”.

Jannik Sinner, parla Piatti: “Pronto a vincere gli altri 3 Slam”

Piatti ha paragonato Sinner a Novak Djokovic, con cui ha lavorato in passato: “Per me era normale che potesse arrivare al top, come quando ho visto Djokovic. Guardando Jannik, sapevo che tutto poteva succedere“.

Il tecnico si è espresso anche sulle reazioni nel mondo del tennis dopo la sospensione di Sinner per il caso Clostebol: “Non sono sorpreso. Se fosse successo a loro, avrebbero detto che è stato un disastro. Ma se succede a qualcun altro, allora non è un disastro. È così che funziona la loro mentalità“.

Nonostante l’imprevisto stop forzato, Piatti crede che questa pausa possa essere un’opportunità per Sinner: “Con il calendario attuale e il recupero sempre più complicato, in realtà questa pausa potrebbe aiutarlo. Adesso può prepararsi a vincere gli altri tre Slam“. Un’analisi lucida e diretta, che conferma la grande fiducia di Riccardo Piatti nel talento di Jannik Sinner.

Leggi anche: