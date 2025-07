Clamoroso: Venus Williams torna in campo a 45 anni, i dettagli

Venus Williams non ha ancora chiuso con il tennis. A 45 anni e con sette titoli Slam in bacheca, l’ex numero uno del mondo ha deciso di rimettersi in gioco: tornerà nel circuito WTA partecipando al Mubadala Citi DC Open, torneo WTA 500 in programma a Washington dal 21 al 27 luglio. Lo farà grazie a una wild card concessa dagli organizzatori, che hanno confermato la notizia con entusiasmo, subito condiviso dai fan.

L’ultima apparizione ufficiale di Venus nel circuito risaliva al marzo 2024, al Miami Open, dove era uscita al primo turno. La sua ultima vittoria risale invece all’agosto 2023, a Cincinnati, contro Veronika Kudermetova. Poi solo silenzio, rinunce a inviti importanti (come quelli per Indian Wells e lo stesso Miami), e il sospetto crescente che il ritiro fosse vicino.

Ma adesso, la leggendaria tennista americana ha deciso di tornare a competere: “Non potrei essere più emozionata di così“, ha dichiarato. “Amo giocare a Washington. L’energia dei fan, la storia del torneo, la qualità delle partite: è il posto perfetto per tornare in campo”.

La presenza di Venus andrà ad arricchire un tabellone già stellare, che vedrà protagoniste anche Emma Raducanu, Naomi Osaka, Jessica Pegula e Amanda Anisimova, fresca finalista a Wimbledon. Una compagnia di alto profilo, ideale per testare se il ritorno della statunitense sia un evento isolato o l’inizio di un nuovo ciclo nel tour.

Con 5 Wimbledon, 2 US Open, 14 titoli in doppio con Serena e 4 ori olimpici, Venus Williams è un’icona del tennis femminile. Questa scelta di tornare a competere, a un’età in cui nessuna tennista ha mai calcato i grandi palcoscenici del circuito, è già storia. E chissà che non sia anche l’inizio di un altro capitolo. Difficile, però.

