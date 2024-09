Home | Matrimonio vip in Italia: le due famosissime si sono sposate

Matrimonio vip in Italia: le due famosissime si sono sposate – La coppia ha pronunciato il fatidico sì lo scorso sabato: hanno scelto l'Italia come location, celebrando il matrimonio in Sardegna, presso l'Hotel Cala di Volpe.

Rebel Wilson e Ramona Agruma sono finalmente convolate a nozze. Il fatidico “sì” è stato pronunciato sabato presso l’esclusivo Hotel Cala di Volpe, un angolo di paradiso situato sulla magnifica costa sarda. La cerimonia è stata estremamente privata e blindata, riservata solo a pochi parenti e amici intimi. Le due sono molto affezionate al Belpaese: qui hanno trascorso la loro prima vacanza. La notizia delle del matrimonio tra le due è giunta a sorpresa, difatti nulla è trapelato nei giorni scorsi. (continua a leggere dopo le foto)

Rebel Wilson e Ramona Agruma si sono sposate

Rebel Wilson e Ramona Agruma hanno reso pubblica la loro relazione nell’estate del 2022, quando l’attrice australiana ha fatto coming out durante il Pride Month. In quell’occasione, Rebel Wilson ha presentato al mondo la sua compagna, un’imprenditrice di successo e fondatrice del brand di moda sostenibile Lemon Ve Limon. A fine 2022 la loro relazione è stata baciata dall’arrivo della loro figlia, Royce Lillian Elizabeth, nata tramite madre surrogata. La nascita della bimba ha ulteriormente rafforzato il legame tra le due, che hanno deciso di sposarsi.

