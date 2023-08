Maria De Filippi, problemi personali per l’amata conduttrice: cosa succede

Uomini e donne anticipazioni. Problemi personali per Maria De Filippi: la notizia è stata annunciata sui social. La conduttrice ha anche annullato la seconda registrazione della puntata di “Uomini e Donne“, in onda a settembre. I fan sono in ansia. La De Filippi non si tira mai indietro, ma questa volta è stata costretta a farlo. (Continua…)

Uomini e Donne anticipazioni: registrazione annullata

Ieri pomeriggio è stata registrata la prima puntata della nuova stagione di “Uomini e Donne”, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nella stessa giornata è stato annunciato che la seconda registrazione, prevista per oggi, è stata annullata. La conduttrice Maria De Filippi per motivi personali non potrà figurare nello studio e per questo motivo è stata annullata. Il dating show di Canale 5, dunque, subisce già un brusco cambio di marcia, ma siamo sicuri che la redazione, insieme a Maria De Filippi, recupereranno al più presto questo stop. (Continua…)

Uomini e Donne anticipazioni: problemi personali per Maria De Filippi

Come annunciato da Amici News, la seconda registrazione di “Uomini e Donne”, prevista per oggi venerdì 25 agosto 2023, è stata annullata per motivi personali di Maria De Filippi. I fan sono in ansia e vogliono sapere come mai la famosa conduttrice è stata costretta ad annullare la registrazione del dating show. Al momento, però, non sappiamo altro. Ci auguriamo che i “problemi personali” della De Filippi non siano legati alla salute. (Continua…)

Uomini e Donne anticipazioni prima puntata

Ieri, come abbiamo detto, è stata registrata la prima puntata di “Uomini e Donne”. In studio sono stati presentati i nuovi tronisti. Due di questi sono sconosciuti, mentre la tronista è un volto già noto. Lei, infatti, è Manuela Carriero, ex partecipante di “Temptation Island” nonché ex fidanzata di Luciano Punzo. I due si sono lasciati da circa un anno e Manuela ha colto al volo l’occasione di partecipare a “Uomini e Donne” in qualità di tronista.