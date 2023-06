Maria De Filippi, la prima vacanza dopo la morte di Maurizio Costanzo: la location è da urlo

Maria De Filippi dove va in vacanza. Terminati i lavori per “Temptation Island”, Maria De Filippi è pronta per godersi le meritate vacanze. È stato un anno difficile per lei, oltre che impegnativo. Per la prima volta, infatti, la nota conduttrice televisiva andrà in vacanza senza Maurizio Costanzo, storico compagno scomparso lo scorso 24 febbraio. (Continua…)

Fino a pochi giorni fa, Maria De Filippi era impegnata con “Temptation Island”, reality show prodotto dalla Fascino, in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 26 giugno 2023. Adesso, però, la nota conduttrice televisiva è pronta per godersi le meritate vacanze. È stato un anno difficile, oltre che impegnativo. Lo scorso 24 febbraio ha dovuto dire addio a Maurizio Costanzo, compagno di vita.

La De Filippi, come ogni anno, si recherà ad Ansedonia, un luogo al quale il marito era molto affezionato. La coppia possiedono una villa ad Ansedonia immersa nella natura, con un bellissimo giardino privato, una piscina e una grande veranda panoramica che permette di osservare l’Argentario. Era proprio nella veranda che Costanzo trascorreva la maggior parte delle giornate estive, alzandosi presto al mattino e dividendosi tra il riposo e il lavoro. (Continua…)

Maria De Filippi dove va in vacanza: dove si trova Ansedonia

Ansedonia è una frazione del comune di Orbetello, in provincia di Grosseto, in Toscana. È una rinomata località turistica del litorale tirrenico ed è situata sull’omonimo promontorio nella parte sud-est del territorio di Orbetello. Conta veramente pochi abitanti e nel corso degli anni ha fatto da sfondo ad alcuni film come “La mina”, “Tutto è musica” e la serie televisiva “Il commissario Manara”. (Continua…)

Lo scatto sui social

Nelle ultime ore, Raffaella Mennoia, autrice di Maria De Filippi e spalla destra della conduttrice, ha pubblicato uno scatto sui social in cui compare la De Filippi mentre gioca sul prato con Saki. La Mennoia ha scritto sui social: “Come sere d’estate“. È probabile che le due abbiano già raggiunto Ansedonia, o almeno la De Filippi lo farà presto.