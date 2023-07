Maria De Filippi, l’ex di Amici è scomparso nel nulla: che fine ha fatto – Ai fan più attenti di “Amici di Maria De Filippi” nulla sfugge: dal dettaglio più piccolo al fatto più evidente. In questi mesi non sono mancate le preoccupazioni per l’uscita di scena di un ballerino, che è arrivato fino alla finale del talent show di Canale 5. Il giovane non era riuscito ad ottenere la vittoria nella sezione di ballo, nonostante il suo straordinario talento. (continua a leggere dopo le foto)

Maria De Filippi, l’ex di “Amici” scomparso nel nulla: che fine ha fatto

I fan di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi, hanno notato l’improvvisa scomparsa di un ex allievo. Si tratta di Nicolai Gorodiskii. Il ballerino di origini ucraine, cresciuto in Argentina, è arrivato fino alla finale, come dicevamo in apertura. Dalla fine del 2022 sulla sua pagina Instagram non sono state più condivise notizie. Silenzio, tutto tace. Come riferisce anche «Libero» l’ultimo post sul social del ragazzo risale allo scorso dicembre. Cosa gli è accaduto? Come sta Nicolai Gorodiskii. Alcuni fan della trasmissione di Canale 5 avevano ipotizzato che dietro la scomparsa ci fosse la guerra in Ucraina. (continua a leggere dopo le foto)

Il giovane si troverebbe in Spagna: l’indiscrezione

Ad ogni modo, per fortuna, il nodo è stato sciolto. Il «Vicolo delle News» ha reso noto che il ballerino sta bene. Lo stesso ha fatto sapere che Nicolai Gorodiskii al momento si trova in Spagna. Sembrerebbe che il giovane abbia concluso un workshop insieme alla sua connazionale Lady Romanova. Tutti e due collaborano con la compagnia Dancepher Ballet. Insomma niente di preoccupante circa la scomparsa del ragazzo. (continua a leggere dopo le foto)

Maria De Filippi, dove è finito l’ex di “Amici”: il retroscena

“Per fortuna Nicolai sta bene e si trova in Spagna. Ha appena concluso un workshop in coppia con la sua connazionale Lady Romanova. I due hanno collaborato con la compagnia Dancepher Ballet”, si legge sul sito de «Il Vicolo delle News». E ancora: “Gorodiskii dunque ha trovato un impegno con questa compagnia spagnola. Nelle storie appare molto sereno. Tuttavia non ha messo nessun post sul suo profilo. Siamo contenti che stia bene e speriamo di rivederlo anche in qualche produzione italiana“. Le delucidazioni del giornale online però non hanno convinto proprio tutti: alcuni fan di Gorodiskii non riescono a capire come mai però il ragazzo non abbia aggiornato il suo profilo Instagram per così tanto.