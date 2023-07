Temptation Island, non era mai successo prima d’ora: Filippo Bisciglia resta a bocca aperta

Il successo di Temptation Island non accenna a diminuire, come dimostrano gli straordinari risultati di ascolto ottenuti nella puntata andata in onda ieri lunedì 10 luglio. Filippo Bisciglia e la sua squadra si sono svegliati con il sorriso sulle labbra, perché hanno ricevuto una notizia sensazionale. La casa del conduttore televisivo è in festa, e la produttrice Maria De Filippi e i telespettatori del programma non sono da meno. Ecco cosa è successo durante la messa in onda di ieri.

Gli ascolti della terza puntata di Temptation Island

Nella terza puntata di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha dovuto ben organizzare tre falò di confronto. Cosa che, per gli appassionati dello show, è stata presa con molto escusiamo. Nell’ultimo confronto, però, il concorrente Federico ha deciso di non presentarsi nonostante la richiesta di Ale. Invece, Alessia e Davide sono usciti come coppia dal reality, mentre Gabriela e Giuseppe hanno deciso di separarsi. Filippo Bisciglia ha comunque anticipato che, nelle prossime puntate ci saranno ulteriori sviluppi per queste storie d’amore e che terrà il pubblico aggiornato. In ogni caso, le ultime ore hanno portato novità entusiasmanti su Temptation Island. Filippo Bisciglia ha ottenuto un risultato straordinario, superando ogni aspettativa. Numeri mai raggiunti prima che ora sono diventati estrema realtà. La concorrenza non è riuscita a contrastare la sua vittoria: infatti, Rai1 con Il Giovane Montalbano ha raggiunto solo 2 milioni 258 mila spettatori, con uno share che non ha superato il 14%. Al contrario, Temptation Island su Canale 5 ha vinto la serata, aggiudicandosi facilmente la sfida degli ascolti tv. Il programma di Bisciglia ha intrattenuto davanti allo schermo ben 3 milioni e 699 mila persone, con uno share che ha raggiunto il 26,2%. Si tratta del miglior risultato stagionale del programma, che supera i successi ottenuti nelle puntate precedenti.

Filippo Bisciglia grato per il risultato

Felice e grato per il sostegno del pubblico, Filippo Bisciglia ha condiviso la sua gioia su Instagram svegliando di pubblicare un video. Mentre si trovava all’interno della sua auto, ha esclamato: “Stiamo volandooooo, grazie a voi ovviamente. Siete meravigliosi!”. Il conduttore è apparso estasiato dai dati di ascolto, a testimonianza del grande successo del suo programma e dell’apprezzamento del pubblico. Il dominio di Temptation Island continua a crescere, rafforzando la sua posizione di programma di punta della televisione italiana. Il suo mix di intrighi, emozioni e tentazioni continua ad affascinare il pubblico, che rimane fedele a ogni nuova puntata. Non resta che attendere le prossime avventure delle coppie coinvolte nel reality e scoprire come si evolverà la loro storia d’amore alla prova dei tentatori.