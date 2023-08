Mara Venier Instagram. La nota conduttrice televisiva è molto attiva sui social. Le sue foto sono sempre piene di like e commenti. Ovviamente non tutti i commenti sono positivi. La Venier spesso lascia andare, qualche volta invece non riesce e risponde a tono ai cosiddetti hater. Proprio di recente, ad esempio, ha risposto bruscamente ad un utente che l’aveva provocata sui social. La sua risposta ha fatto il giro del web. (Continua…)

Mara Venier Instagram: la conduttrice furiosa per il commento

La popolarità, come sappiamo, ha anche il rovescio della medaglia. Non sempre essere famosi vuol dire essere amati. C’è chi è tanto amata, come nel caso di Mara Venier, ma nello stesso momento è anche odiata. Oggi i social sono il luogo dove si annidano i cosiddetti hater, ovvero gli “odiatori del web”. Spesso le foto della famosa conduttrice di Rai contengono, oltre ai tantissimi commenti positivi, anche qualche commento negativo. Di recente, ad esempio, c’è chi ha deciso di stuzzicare la Venier con un commento decisamente fuori luogo. La risposta della conduttrice, però, non si è fatta attendere. (Continua…)

Mara Venier Instagram: il commento ricevuto

Nelle ultime ore, Mara Venier ha pubblicato una foto molto romantica con il marito Nicola Carraro. I due attualmente sono in vacanza a Marina di Pietrasanta, in Versilia, dopo aver trascorso alcuni giorni a Santo Domingo. Lo scatto assai tenero è stato rovinato da un commento decisamente fuori luogo. “Ma se sei tanto innamorata e felice perchè non smetti di fare Domenica In e non passi l’inverno con lui? È ora che ti ritiri“, ha scritto un utente. La risposta furiosa della conduttrice non si è fatta attendere. (Continua…)

Mara Venier Instagram: la risposta

Dopo il commento di cattivo gusto ricevuto sotto allo scatto con il marito Nicola Carraro, Mara Venier ha deciso di rispondere a tono, scrivendo: “Senti fatina cara, perché non ti fai i ca**i tuoi? Fata turchina de sto ca**o”. La sua risposta ha fatto il giro del web. La nota conduttrice è stata forse un po’ volgare, avrebbe potuto sicuramente mantenere l’aplomb che la contraddistingue, ma, come si suol dire, “quando ci vuole, ci vuole”.