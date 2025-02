Manita Atalanta a Verona, la Dea schianta l’Hellas con un Retegui incontenibile: poker per il bomber della Nazionale

Hellas Verona-Atalanta 0-5, la Dea schianta gli scaligeri con una partita veemente: protagonista assoluto Mateo Retegui, autore di 4 reti. Pomeriggio perfetto per l’Atalanta e per Mateo Retegui, protagonista indiscusso: i ragazzi di Gasperini espugnano il Bentegodi grazie al poker personale del centravanti della Nazionale italiana e alla rete di Ederson, ottenendo così i tre punti fondamentali per non perdere il treno del vertice della Serie A.

Tripletta per Retegui nel primo tempo

La Dea ha preso il controllo della partita fin dai primi minuti.

Al 21′ , un’azione ben orchestrata ha portato al tap in vincente di Retegui , che ha messo in vantaggio la squadra.

, un’azione ben orchestrata ha portato al di , che ha messo in vantaggio la squadra. Al 24′ , partito da un’azione sulla destra di De Ketelaere , un grande tiro con il destro del belga si è infranto sul palo, con il pallone che è finito sul piede sinistro dell’oriundo, segnando un ulteriore gol.

, partito da un’azione sulla destra di , un grande tiro con il destro del belga si è infranto sul palo, con il pallone che è finito sul piede sinistro dell’oriundo, segnando un ulteriore gol. Tre minuti più tardi, un’altra rete del centravanti, servito in area da Djimsiti e siglata con un preciso diagonale di sinistro, ha ulteriormente consolidato il vantaggio.

Questa tripletta ha permesso alla Dea di andare in vantaggio in modo netto, lasciando in ombra gli uomini di Paolo Zanetti, che non hanno mai dato l’impressione di poter dare del filo da torcere alla squadra di Gasperini.

Gol di Ederson, poi nella ripresa il poker di Retegui

Al 38′ è arrivato il gol di Ederson, che ha accresciuto ulteriormente il distacco tra Dea e scaligeri. Con la partita ormai decisiva e il Bentegodi in preda al buio pesto, il tecnico veronese ha compreso che sarebbe stato necessario un vero miracolo per tentare il rientro in partita. Negli spogliatoi, gli uomini di Zanetti dovranno ritrovare la motivazione per affrontare il difficile compito che li attende.

Nella ripresa le emozioni sono state decisamente meno intense, come era lecito aspettarsi. Tuttavia, Mateo Retegui ha fissato il punteggio finale con il suo quarto gol personale:

Un cross preciso dalla sinistra di De Roon ha trovato l’attaccante, che ha smarcato con un piatto mancino, siglando così il 0-5 finale.

L’Hellas Verona ha poi cercato il gol della bandiera in più di un’occasione, ma non è riuscita a scardinare la solida difesa della Dea. Con questa prestazione dominante, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini conferma la sua forza e mette in luce un Retegui in stato di grazia, capace di realizzare un poker personale e trascinare la squadra verso una vittoria schiacciante.

