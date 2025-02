Home | Ancora lui, Kolo Muani fa doppietta e regala la vittoria alla Juventus: Como ko in casa

Como-Juventus 1-2, i bianconeri non brillano ma superano un Como penalizzato dagli episodi grazie a due reti del nuovo arrivato Kolo Muani. La Juventus, che dopo il successo contro l’Empoli della scorsa settimana era già in vena positiva, si impone in trasferta contro il Como con il risultato di 2-1. Il protagonista indiscusso della serata è stato, ancora una volta, Randal Kolo Muani, autore di una doppietta decisiva.

Il rigore di Kolo Muani nel finale vale il successo a Como 💪🏻⚽️



Gli highlights della gara 📹⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) February 8, 2025

Botta e risposta nel primo tempo

Il match ha offerto un primo tempo ricco di emozioni e dinamiche contrapposte. I padroni di casa hanno iniziato meglio dei bianconeri, ma la svolta è arrivata al 35′ con il gol dell’attaccante francese.

Palla recuperata da Weah su Strefezza, una verticalizzazione di Nico Gonzalez per il francese ha portato a una splendida rete: il centravanti bianconero ha puntato Dossena, lo ha superato con agilità e ha scaraventato il pallone alle spalle di Butez con un destro potentissimo che si è insaccato sotto la traversa.

Quando la Juventus stava già pregustando il vantaggio per andare al riposo, è arrivato il pareggio.

Da un calcio d’angolo dalla destra di Strefezza, dopo un rapido batti e ribatti in area di rigore, Cutrone si è distinto: ha rubato palla a Koopmeiners e poi ha pennellato un cross preciso sulla testa di Diao, che ha battuto Di Gregorio con un pallone che ha sfiorato la traversa interna prima di depositarsi in rete. Il risultato è diventato così 1-1 all’intervallo.

Il rigore decisivo e il gol della vittoria

Nel secondo tempo, i ritmi sono rimasti piuttosto alti, anche se le occasioni non sono state numerose. La tensione è salita quando il Como ha richiesto un rigore per un fallo di mano di Federico Gatti; tuttavia, il direttore di gara, dopo un silent check con il VAR, ha deciso di non concederlo.

Poco dopo, nell’area opposta, un episodio decisivo ha cambiato le sorti della partita: il pugno di Butez sulla testa di Gatti è stato punito giustamente, e Kolo Muani ha trasformato il rigore dagli undici metri, regalando così una vittoria importantissima alla Juventus.

Leggi anche: