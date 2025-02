Claudio Ranieri: “I Friedkin hanno speso tanto, però male: ecco cosa mi preoccupa”

Alla vigilia della sfida contro il Venezia, Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa toccando diversi temi, dal mercato della Roma alla gestione della rosa. “Più che delle grandi squadre come Eintracht, Napoli o Milan, sono preoccupato per il Venezia. Sarà una partita difficile, loro hanno sempre lottato fino alla fine nelle ultime gare. Voglio vedere la Roma in questa sfida, voglio vedere il carattere“.

L’allenatore giallorosso ha poi annunciato l’assenza di due giocatori importanti: “Tra i convocati non ci saranno Hummels e Paredes, ho dato loro un po’ di vacanza. Con De Rossi e Juric giocavano poco, con me giocano tanto. Non è una bocciatura per la partita con il Milan, dove hanno dato il 100%. Devono riposare per essere al meglio”.

Ranieri ha parlato anche del lavoro della proprietà e delle difficoltà economiche legate al Fair Play Finanziario. “I Friedkin hanno speso una barca di soldi, qualcuno potrebbe dire che sono stati spesi male. Posso essere d’accordo, ma non sono il difensore di nessuno. Hanno un tetto e più di quello non possono andare. Questo si ripercuote sul mercato di giugno e forse anche su quello di gennaio del prossimo anno”.

Il tecnico ha poi aggiunto: “Possiamo comprare giocatori da 100 milioni, ma poi bisogna pagare gli stipendi, e questo rientra nel Fair Play Finanziario. Non possiamo sforare. Siamo tutti bravi a prendere giocatori di livello come Walker, ma non avevamo i soldi e non potevamo prendere un altro extracomunitario avendo già Ryan”.

Sulla questione dei nuovi innesti, Ranieri si dice fiducioso: “Questi ragazzi si ambienteranno al più presto. Non è facile farli allenare con un calendario così denso, ma ci parlo tutti i giorni e siamo a buon punto. Rensch l’ho buttato dentro subito, vediamo di inserire presto gli altri“.

Claudio Ranieri: “I giocatori della Roma non sono macchine”

Per la partita con il Milan, Ranieri ha elogiato l’impegno della squadra: “A livello mentale non è mancato nulla. Abbiamo avuto difficoltà nel trovare subito le punte o Dybala, cosa che avevamo fatto bene con Francoforte e Napoli. Poi abbiamo provato a pareggiare. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, si lotta fino in fondo. Sul 3-1 non si sono arresi, hanno dato il 100%. Poi certo, qualcuno è stato al di sotto delle proprie prestazioni, ma non sono macchine elettriche“.

Infine, ha lanciato un appello ai tifosi: “Teniamoci stretta questa Roma, amiamola con i fatti e non con le parole. Io sono anziano, e so che la Roma non si discute, si ama. Oggi vedo che prima si discute e poi si ama, ma non è bello. Questi ragazzi stanno dando tutto“.

Un pensiero infine su Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia: “Ottimo allenatore, è stato sfortunato. Le sue squadre giocano molto bene. Hanno preso nove giocatori, stanno facendo il possibile per salvarsi e glielo auguro. Ma dopo domenica”.

