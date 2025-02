Big in affanno e idee di gioco più confuse: l’Inter di Inzaghi di fronte ad un nuovo esame

Firenze come Bologna e non solo per la vicinanza geografica. L’asterisco in classifica non porta bene all’Inter di Simone Inzaghi che, dopo due mesi passati a fare i conti con una classifica potenziale e non reale, oggi si trova esattamente dove si trovava dopo il derby: a tre punti di distanza dalla vetta del Napoli di Antonio Conte. Il perché è presto detto e riporta alla disastrosa trasferta a Firenze persa, meritatamente, 3-0.

Inzaghi: "Abbiamo sbagliato la partita, ma questa squadra non finisce qui"#ForzaInter #FiorentinaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) February 6, 2025

Un nuovo ciclo nerazzurro e le vecchie ombre

Una novità nel ciclo nerazzurro del tecnico piacentino è in corso, soprattutto con le trasferte contro Juventus e Napoli all’orizzonte e l’avvicinarsi del traguardo stagionale. In questo scenario, Inzaghi è chiamato ad ottenere le ultime risposte da se stesso e dal proprio gruppo. Mai, infatti, nel suo regno all’Inter era arrivata una sconfitta con tre gol di scarto: l’ultima simile rimanda al maggio 2019, con il Napoli-Inter 4-1 quando in panchina sedeva Spalletti. Lo stesso Inzaghi non subiva un ko così brusco in campionato dal 2021, anno in cui il Napoli aveva anche dominato con il 5-2. Un incubo in pratica.

La “gita toscana”: casualità o sintomo di crisi?

Al netto del passo falso innegabile e inaspettato al Franchi, in una partita particolare per diversi motivi, questa Inter ha tutte le carte in regola per archiviare la gita toscana come una casualità. Il club deve farlo e ne possiede le potenzialità. Tuttavia, trasformare completamente la mancanza di determinazione, grinta, velocità e tecnica mostrata da Firenze rappresenta un compito che spetta al tecnico, il quale dovrà mettere in pratica le giuste risposte. In assenza di precedenti concreti, gli effetti di questa svolta saranno da attendere proprio a partire dall’immediata rivincita contro i viola a San Siro.

Il bivio: serata storta generalizzata o primi segnali di cedimento?

Il bivio è questo: serata storta generalizzata o i primi segnali di cedimento fisico e mentale dei giocatori chiave? Al campo la risposta emerge osservando diversi elementi sotto la lente di ingrandimento.

A cominciare da Calhanoglu, recentemente recuperato ma già protagonista in negativo per due palloni persi a centrocampo, che hanno portato al gol di Kean a Firenze e di Reijnders nel derby. Anche Dimarco è risultato spento e svogliato a Firenze, mentre Frattesi e Barella attraversano un periodo di appannamento fisiologico per il secondo. Fino a Thuram, che al Franchi si è concesso una pausa per ammirare le giocate di Kean, ma che nel contesto della partita – e per le sorti di Inzaghi – rappresenta un elemento determinante da avere al massimo della condizione.

