Terremoto Inter, il campionissimo a un passo dall’addio: la notizia che spiazza tutti

Lautaro Martinez è da anni un punto fermo dell’Inter, tanto da diventare capitano nel 2023 e rinnovare recentemente il suo contratto fino al 2029. Ma ora, voci di mercato sempre più insistenti che vengono dall’Inghilterra agitano i tifosi nerazzurri.

Secondo i rumors che circolano, l’Arsenal sarebbe pronto a presentare un’offerta da 120 milioni di euro per il centravanti argentino. I londinesi sono alla ricerca di un attaccante di livello per la prossima stagione, dopo aver valutato già a gennaio diverse opzioni a causa dell’infortunio di Gabriel Jesus.

Tra i nomi sondati c’era anche Dusan Vlahovic della Juventus, ma ora il focus sembra essere tutto su Lautaro. Nonostante la proposta faraonica, convincere l’Inter a privarsi del suo bomber non sarà facile. L’attaccante argentino è legato al club dal 2018, quando fu acquistato dal Racing Club per 25 milioni di euro, e si è sempre dichiarato felice a Milano.

Resta il fatto che le sirene della Premier League, sia per i giocatori che per le società, sono difficili da ignorare. L’enorme disponibilità economica dei club inglesi fa la differenza in un mercato che si scontra con le difficoltà, più o meno evidenti, di molti grandi club. Le società hanno bisogno di incassare e i giocatori sono tentati da ingaggi molto elevati.

Inter, Arsenal all’attacco per Lautaro

Perciò le lusinghe dell’Arsenal potrebbero diventare molto concrete. Sia per l’Inter che per Lautaro, che potrebbe essere tentato con un ingaggio da top player. Ma anche per la società, rifiutare un’offerta così alta, in grado di finanziare una parte importante del mercato in entrata, non è così semplice.

L’Inter si trova ora di fronte a una decisione delicata: resistere alle lusinghe inglesi o valutare la cessione per una cifra record? I tifosi sperano che il loro capitano rimanga, ma il mercato è imprevedibile e la prossima estate si preannuncia infuocata.

