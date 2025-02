Home | Il “nuovo” Milan surclassa la Roma e vola in semifinale di Coppa Italia: doppietta per Abraham, in gol anche Joao Felix

Milan-Roma 3-1, i “nuovi” rossoneri subito decisivi: doppietta per il grande ex Abraham e primo gol in rossonero per Joao Felix. Il match di San Siro inizia con qualche minuto di studio, ma sia il Milan che la Roma si dimostrano subito aggressivi. Dopo un primo quarto d’ora senza particolari pericoli, la sfida si sblocca grazie all’ex… o quasi.

Due volte Abraham: colpi dell’ex

A colpire è Tammy Abraham, attaccante in prestito al Milan dalla Roma, con un colpo di testa in elevazione “alla Space Jam” che corregge in rete il cross di Theo Hernandez.

Da quel momento si accende un quarto d’ora di fuoco: i rossoneri sprecano un’ottima occasione in contropiede per il raddoppio, mentre i giallorossi vanno vicini al pareggio. Maignan rischia su un tiro centrale di Shomurodov e poi viene salvato dalla traversa, che respinge un tentativo sporco di Pisilli.

La Roma alza il baricentro e il Milan si abbassa, aspettando il momento giusto per colpire in ripartenza. È la strategia vincente: Theo Hernandez serve un altro assist ad Abraham, che punisce la sua ex squadra con la doppietta che manda il Milan all’intervallo sul 2-0.

Dovbyk riapre il match prima della festa rossonera

Ranieri cambia subito volto alla Roma, effettuando ben tre sostituzioni nell’intervallo. Tra i subentrati spicca Dovbyk, inizialmente lasciato in panchina. L’ucraino impiega pochissimo per lasciare il segno: su cross di Angelino, corregge in rete e riapre il match con il 2-1.

Il Milan risponde con una mossa attesissima dai tifosi: Conceicao manda in campo i nuovi acquisti Gimenez e Joao Felix, accolti dal boato di San Siro. Il cambio che fa più rumore, però, è quello tra Abraham e Gimenez: l’inglese esce tra gli applausi rossoneri ma tra i fischi dei suoi ex tifosi giallorossi.

I nuovi innesti incidono subito: Gimenez crea lo spazio giusto e trova il corridoio perfetto per Joao Felix, che scavalca Svilar con un elegante pallonetto e firma il 3-1, il suo primo gol in maglia Milan dopo appena dieci minuti.

La Roma potrebbe riaprire ancora il match con un’autorete di Reijnders, ma il 3-2 viene annullato per fuorigioco di Dovbyk. Nel finale c’è spazio per altri esordi: Victor Nelsson fa il suo debutto in Serie A con la Roma al 79’, mentre Sottil entra per i rossoneri prima del recupero. Il Milan chiude la serata festeggiando le sue nuove stelle e avanzando alle semifinali di Coppa Italia, mentre la Roma dice addio alla competizione.

