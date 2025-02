Inter, parte il nuovo progetto di Marotta: 4 nomi per restare competitivi, il nodo dei “sacrifici”

Inter, si delinea la strategia di Marotta per la prossima stagione. Che sarà inevitabilmente segnata dalla scelte da effettuare per il prossimo mercato estivo, come riporta oggi Tuttosport. Anche se la squadra è ancora competitiva, i nerazzurri sono consapevoli che la situazione potrebbe cambiare l’anno prossimo, con alcuni big che inizieranno a essere meno performanti a causa dell’età.

TS – Focus sul mercato estivo dell’#Inter:



In difesa: Il futuro è Sam #Beukema (98), il centrale del Bologna dovrebbe sostituire Acerbi, valutazione sui 25-30 mln.



A centrocampo: #Sucic (03) prenderà il posto del partente Frattesi, per gli eredi di Mikhitaryan e Calhanoglu si… pic.twitter.com/uy29qavgVC — Amala (@AmalaTV_) February 5, 2025

Per mantenere alti gli standard e cercare di alzare ulteriormente l’asticella, l’Inter è pronta a prendere decisioni anche dolorose. Già a gennaio i nerazzurri hanno fatto un primo passo per il rinnovamento, con l’acquisto di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria. Il giovane croato arriverà in Italia a giugno, un periodo in cui si prevede anche l’eventuale partenza di Davide Frattesi, qualora arrivasse un’offerta da almeno 40-45 milioni di euro.

Verranno prese decisioni importanti, in vista di un mercato che mira a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Per il centrocampo, l’Inter ha bisogno di rinforzi. Hakan Calhanoglu e soprattutto Henrikh Mkhitaryan non offrono più garanzie come in passato, e la società è già al lavoro per trovare possibili sostituti.

I nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio sono quelli di Samuele Ricci e Nico Paz, due giovani talenti che potrebbero fare la differenza nel nostro campionato. In particolare, per Paz, l’idea sarebbe quella di ripetere il modello vincente utilizzato da Inzaghi con Luis Alberto, portando il giovane argentino a Milano.

Anche in difesa, l’Inter apporterà dei cambiamenti. Francesco Acerbi, nonostante sia un fedelissimo del tecnico, è a rischio. Il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno, a causa delle sue precarie condizioni fisiche, è tutt’altro che scontato. Il club, quindi, starebbe valutando il suo sostituto, con il sogno di portare a Milano Sam Beukema, difensore del Bologna. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro, il suo arrivo potrebbe essere decisivo per il futuro della retroguardia nerazzurra.

Inter, un futuro “giovane” e di qualità

Il rinnovamento non riguarda solo la difesa e il centrocampo, ma anche l’attacco. Joaquin Correa e Marko Arnautovic sono entrambi in scadenza, e l’Inter starebbe cercando di sostituirli con profili giovani, affamati di successo e con stipendi più contenuti. Un nome che sta guadagnando attenzione è quello di Santiago Castro, attaccante argentino che in molti paragonano a Lautaro Martinez.

Con il rischio che Thuram lasci l’Inter a causa della clausola rescissoria nel suo contratto, Castro potrebbe rappresentare una valida alternativa e potrebbe coesistere con il capitano. Ma ovviamente, se partirà il campione francese al suo posto verrà cercato un top player già pronto.

Il mercato estivo dell’Inter si preannuncia quindi come un’opportunità di rinnovamento, con Marotta che di concerto con Oaktree intende puntare su giovani talenti che possano mantenere la qualità intatta e ridurre il peso degli ingaggi. Con una rosa rinnovata e competitiva, l’Inter mira a restare ai vertici del calcio europeo e a continuare a lottare per nuovi successi.

Leggi anche: