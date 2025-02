Napoli, la rivelazione choc di Manna: “Ricattati da Kvaratskhelia”

Napoli, nel corso di una conferenza stampa presso il centro tecnico di Castel Volturno, Giovanni Manna, direttore sportivo dei partenopei, ha fatto chiarezza sulle trattative di mercato della squadra, in particolare sulla cessione di Khvicha Kvaratskhelia. Manna ha rivelato che, purtroppo, il club è stato “quasi ricattato” dal calciatore, che ha deciso di lasciare il Napoli, nonostante i tentativi della società di trattenerlo.

MANNA: «GARNACHO E ADEYEMI? NON DEVO CONVINCERE NESSUNO»



Il ds del #Napoli, Giovanni #Manna, ha spiegato per quale motivo le trattative per #Garnacho e #Adeyemi non siano andate in porto: il Napoli ha dei parametri e vanno rispettati.



📹 @sscnapoli pic.twitter.com/DnI9hFjtBu — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) February 5, 2025

“Abbiamo provato a sanare la situazione già a luglio, e poi di nuovo a novembre e dicembre. Ma la volontà del calciatore e le dinamiche del mercato ci hanno costretto a cederlo,” ha spiegato Manna. Secondo il direttore sportivo, il Napoli aveva lavorato fino a venti giorni prima della cessione per trovare un accordo per il rinnovo del contratto, ma la pressione del giocatore ha reso inevitabile la decisione di venderlo.

Manna ha voluto precisare che la cessione non era legata a problemi economici, come si è vociferato, ma a una serie di fattori esterni che hanno portato il calciatore a prendere questa scelta. Oltre alla cessione di Kvaratskhelia, Manna ha parlato anche degli altri aspetti del mercato, tra cui i rinnovi di Anguissa, Meret e Olivera.

“Il contratto di Olivera è praticamente fatto, siamo molto soddisfatti della sua volontà di restare. Stiamo trattando anche con Anguissa e Meret, ma non ci sono urgenze immediate,” ha dichiarato Manna. Tra le trattative che non sono andate a buon fine, Manna ha menzionato quelle per Danilo e Comuzzo. Nel caso di Danilo, il Napoli aveva trovato un accordo, ma il giocatore ha deciso di fare una “scelta di vita diversa”.

Napoli, Manna spiega i mancati arrivi

Per quanto riguarda Comuzzo, Manna ha spiegato che il Napoli aveva fatto un’offerta importante, ma alla fine non si è riusciti a concludere l’affare a causa di una serie di difficoltà economiche e burocratiche. Manna ha anche fatto luce su altre trattative fallite.

“Abbiamo trattato con Garnacho e con il Manchester United, ma la richiesta economica era troppo alta per i nostri parametri”. Stesso discorso per Adeyemi, per il quale il Napoli aveva trovato un accordo con il Dortmund, ma il giocatore non era convinto del tasferimento. Infine, Manna ha parlato anche di Saint-Maximin, la cui trattativa è fallita a causa di problemi burocratici e richieste troppo elevate da parte del club saudita che deteneva il suo cartellino.

Nonostante le difficoltà nel mercato, Manna ha voluto ribadire che il Napoli ha una squadra competitiva e che l’obiettivo rimane quello di consolidare la posizione in classifica. “Abbiamo una squadra che ha ottenuto ottimi risultati e non dobbiamo sminuirla“. ha concluso il direttore sportivo, che ha promesso che i fondi derivanti dalla cessione di Kvaratskhelia saranno reinvestiti per rafforzare ulteriormente la rosa.

Leggi anche: