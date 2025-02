Le rivalità in Serie A sono una parte fondamentale della storia del calcio italiano, con alcune sfide che vanno ben oltre il semplice aspetto sportivo, diventando vere e proprie questioni di orgoglio cittadino e nazionale. Le 5 rivalità più accese in questo momento.

Inter e Napoli

Senza dubbio Napoli e Inter sono le favorite per lo scudetto e questo le rende grandi rivali in quest’annata. Simone Inzaghi si è appena cucito la seconda stella sul petto e sta continuando il proprio percorso in nerazzurro da diversi anni. Ovvero ciò che non è riuscito a fare Antonio Conte, neo tecnico dei partenopei, che nutre vecchie ruggini proprio con la dirigenza interista. Il mister leccese vuole riportare il titolo a Napoli dopo un anno di transizione e uno scudetto alle spalle sotto la guida di Luciano Spalletti. Oltre ad Antonio Conte, che ha riportato l’Inter allo scudetto nel 2021, c’è anche Piotr Zielinski, che ha ha lasciato il Napoli per approdare a parametro zero a Milano.

Tuttavia, la figura più controversa è senza dubbio Romelu Lukaku. Dopo un lungo tira e molla per restare all’Inter, Lukaku ha trattato con Milan e Juventus, ma ha infine scelto di trasferirsi alla Roma, per poi approdare al Napoli. Il suo passaggio ai partenopei ha scatenato l’ira dei tifosi interisti, che lo considerano un traditore e un mercenario, fischiandolo ogni volta che si trova a San Siro. Questo ulteriore capitolo ha alimentato l’attrito tra i tifosi e aggiunto ulteriore pepe a questo già infuocato confronto. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Milan e Inter

La Supercoppa Italiana a gennaio è andata al Milan, a dispetto di tutti i pronostici che davano per favoriti i nerazzurri. Non c’è bisogno di ripercorrere le origini di questa rivalità, ma il penultimo atto ha acceso gli animi da una parte e dell’altra. Dopo il doppio vantaggio interista con Lautaro Martinez e Taremi, il Milan ha saputo rialzarsi e segnare in rapida sequenza con Theo Hernandez, Pulisic e infine con Abraham. Per Inzaghi una beffa viste le premesse della vigilia.

Poche settimane dopo le milanesi sono tornate a sfidarsi in campionato. Il Milan ha sfiorato la vittoria dopo una gara molto sofferta e giocata sulla difensiva. I tre pali dell’Inter nel corso del match sono stati seguiti da un gol nel recupero grazie a De Vrij per l’uno a uno finale. Sergio Conceicao, che nel periodo natalizio ha sostituito Fonseca sulla panchina rossonera, è un ex dell’Inter. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Juventus e Napoli

Nel passato recente c’è un sonoro 5 a 1 rifilato ai bianconeri che ha lanciato Spalletti verso lo scudetto. Ma al di là di quello, questa sfida è sempre stata incandescente fin dai tempi di Maradona e Sivori. Anche in questo caso subentra il fattore Antonio Conte, lasciatosi in pessimi rapporti con la Juventus dopo la clamorosa intervista in cui si lamentava del mercato bianconero.

La tifoseria juventina ha visto il tecnico prima trasferirsi ai rivali dell’Inter e poi al Napoli. Poi non va dimenticato anche il trasferimento di Gonzalo Higuain: sui social ancora oggi è possibile trovare commenti negativi e offensivi nei confronti del Pipita per via di quel “tradimento”. Fra i due club persistono veleni relativi a presunti torti e favoritismi arbitrali nei big match. Inoltre, gli azzurri nella scorsa estate si erano mossi per mettere sotto contratto Thiago Motta, prima di ricevere la risposta negativa del tecnico attualmente alla Juve. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Atalanta e Napoli

Da quanto l’Atalanta si è affacciata tra le big ha dovuto sostenere anche battaglie emozionanti in campo. La Dea è una delle candidate alla vittoria dello scudetto, ma dopo un inizio entusiasmante ha rallentato il ritmo. Tuttavia per le agenzie di scommesse rimane una seria pretendente, leggermente dietro al Napoli e all’Inter. Proprio con i partenopei c’è un’accesa rivalità tra le tifoserie, che spesso si pungono sulle differenze regionali.

A gennaio Antonio Conte ha fatto un colpaccio espugnando a fatica Bergamo per 3 a 2 e segnando un solco in classifica con la Dea. Gasperini però aveva rifilato un secco 3-0 al Napoli al Maradona nel mese di novembre, grazie alla doppietta di Lookman e al gol di Mateo Retegui. Proprio quest’ultimo ha tra gli idoli, come segno del destino, Diego Armando Maradona. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Juventus e Inter

Non poteva mancare il derby d’Italia che negli ultimi anni ci ha regalato diverse emozioni. La stagione 2020/2021 è stata quella che ha segnato la fine della lunga striscia vincente della Juventus. L’Inter, guidata da Antonio Conte, ha conquistato il suo 19° scudetto, interrompendo il dominio della Juve. La vittoria dell’Inter è stata importante non solo per la squadra, ma anche per la rivalità con la Juventus, che aveva vinto gli ultimi nove campionati consecutivi.

Nel 2021 la Juventus ha vinto la Supercoppa Italiana battendo l’Inter ai rigori, in una partita molto tesa che ha acceso ulteriormente il confronto. La reazione dell’Inter non si è fatta attendere e la rivalità si è rinsaldata anche nei confronti sul campo. Il passaggio di Thiago Motta alla Juventus è stato un trasferimento doloroso per la tifoseria interista, che ha visto una bandiera del triplete vestire i panni di tecnico bianconero. In questa stagione il 27 ottobre le due squadre hanno dato vita a una delle gare più vibranti degli ultimi mesi, ovvero il 4-4 con reti di Zielinski (doppietta su rigore), Mhkhitaryan, Dumfries, Vlahovic, Weah Jr e la splendida doppietta nel finale di Kenan Yldiz.

