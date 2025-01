La Serie A 2024-2025 sta regalando emozioni e grandi prestazioni. La corsa al primo posto finale è ancora più aperta che mai, così come quella per il titolo capocannoniere che si fa sempre più avvincente.

I migliori attaccanti del campionato stanno mostrando tutto il loro talento, tra reti spettacolari e giocate decisive per le loro squadre. Mentre alcuni nomi consolidati continuano a dominare le classifiche, nuove sorprese stanno emergendo per insidiarli. Andiamo alla scoperta dei marcatori che guidano la corsa al titolo di capocannoniere. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Ademola Lookman

Ademola Lookman aveva concluso la stagione precedente da protagonista, siglando la tripletta con cui l’Atalanta ha battuto per 3-0 in finale il Bayer Leverkusen e si è aggiudicata la vittoria dell’Europa League. Il talento nigeriano ha deciso di riprendere da dove aveva interrotto e anche nell’annata corrente sta macinando prestazioni sensazionali.

Grazie alla guida tecnica di Gian Piero Gasperini, Lookman è diventato un esterno più completo, capace di muoversi senza palla e di trovare gli spazi giusti, incuneandosi anche con più facilità nell’area avversaria. Il risultato? 10 gol in campionato realizzati finora, di cui l’ultimo nella sconfitta per 3-2 contro il Napoli di Antonio Conte. Con la rete segnata ai partenopei è inoltre diventato il primo giocatore a raggiungere la doppia cifra di reti in ciascuna delle ultime tre stagioni di Serie A.

(Foto di Emilio Andreoli/Getty Images)

Moise Kean

Moise Kean è probabilmente la sorpresa più piacevole della stagione finora. Dopo aver trascorso una stagione infelice alla Juventus, con zero gol segnati e tanta sofferenza, alla Fiorentina ha ritrovato immediatamente il sorriso: “A Torino ero precipitato nel buio. A Firenze sono tornato a rivedere le stelle. L’anno scorso gli infortuni hanno pesato tantissimo e mi hanno condizionato. Ho perso tante belle occasioni, compresa la possibilità di andare a gennaio all’Atletico Madrid. È stato un anno difficile, soprattutto dal punto di vista mentale. C’è chi cade in depressione, io invece ho reagito. Firenze mi ha fatto rinascere“.

Oggi Kean è a quota 12 reti in Serie A, ma non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. Finora in campionato è il giocatore che ha segnato più volte la prima rete del match (5) in questa stagione. Ma non solo. Tra i giocatori delle squadre di Serie A in questa stagione considerando tutte le competizioni, il centravanti azzurro è quello che ha segnato più gol. Prima di Kean, l’ultimo giocatore italiano della Fiorentina ad avere raggiunto quota 10 gol in campionato era stato Federico Chiesa nel 2019/20.

Marcus Thuram

Se in casa Inter ha destato qualche preoccupazione il rendimento altalenante di Lautaro, discorso completamente diverso riguarda il collega d’attacco Marcus Thuram. Il centravanti francese sta vivendo la migliore stagione della sua carriera, probabilmente quella della consacrazione. Oggi è a quota 13 gol in campionato e su di lui sono forti le sirene dei migliori club in Europa. L’Inter ha messo una clausola di 90 milioni sul suo cartellino, prelevato a costo zero soltanto due estati fa. Nel frattempo Inzaghi se lo gode come terminale perfetto del suo sistema di gioco. E se a fine stagione dovesse arrivare a vincere anche la classifica cannonieri, i tifosi nerazzurri dovranno prepararsi a un’estate agitata.

L’attaccante della Nazionale francese ha parlato così della sua prima metà di stagione: “È il momento più alto della mia carriera. All’Inter sono in fiducia totale. Ed è grazie a chi mi sta intorno: compagni, mister, società. Non so dove posso arrivare e non ci penso, quasi mi dà fastidio. Conta amare, non mettersi limiti. Perché dire “faccio questo o quel numero di gol”? Ho tanto da migliorare ancora. Ad esempio nel colpo di testa, per dire. E nel provare ad andare più veloce di come riesco. Sento già di essere più forte di inizio stagione. E a gennaio sarò ancora meglio“.

Mateo Retegui

Che la cura Gasperini fosse miracolosa già lo sapevamo, ma che potesse sortire questo effetto anche su Mateo Retegui… Beh non era esattamente pronosticabile. L’attaccante azzurro è oggi il capocannoniere della Serie A con 14 reti segnate. Ritmi supersonici, come quelli seguiti dall’Atalanta in questa stagione. La squadra bergamasca è in piena lotta per il primo posto e Retegui si sta dimostrando essere il bomber di razza che ogni allenatore vorrebbe avere a disposizione. Con l’ultimo gol siglato contro il Napoli, l’ex Genoa ha eguagliato il record stagionale che fece Maurizio Ganz nel 1992/1993 con Lippi panchina. Retegui è dietro solo a Duván Zapata come capocannoniere dell’Atalanta nell’era Gasperini dopo il 21esimo turno di Serie A. Il colombiano ha chiuso la stagione 2018/19 con 23 gol. Riuscirà l’italo-argentino a battere questo record?

Leggi anche