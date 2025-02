Manita Atalanta a Empoli: Lookman spadroneggia e manda un messaggio anche a Gasperini

Empoli-Atalanta 0-5, la Dea schiaccia i toscani e non perde il treno della corsa scudetto: Lookman spadroneggia, doppietta e messaggio a Gasperini. Tre punti pesantissimi in palio e l’Atalanta non ha avuto alcuna intenzione di lasciarseli sfuggire. Nella sfida del Castellani, la squadra di Gasperini ha reagito con forza dopo l’eliminazione dalla Champions League, travolgendo l’Empoli con un netto 5-0. Una vittoria schiacciante che accorcia le distanze dal Napoli, portando i nerazzurri a soli -2 dal secondo posto in classifica.

Tris letale nel primo tempo

Il primo tempo è stato un autentico show della Dea, capace di archiviare la pratica già nei primi 43 minuti. Dopo un inizio equilibrato, è un autogol sfortunato di Gyasi a sbloccare il risultato, mettendo l’Empoli in difficoltà. Passano appena cinque minuti e arriva il raddoppio: Mateo Retegui deposita il pallone in rete su assist di Djimsiti, siglando il suo 21° gol stagionale. A completare il tris ci pensa Ademola Lookman: il nigeriano scarta di suola Silvestri e insacca il 3-0 proprio sul finire del primo tempo.

Lookman incontenibile, Zappacosta chiude i giochi

Nella ripresa, l’Empoli prova a scuotersi con qualche timido tentativo di Henderson e Kouamé, ma l’Atalanta è letale in contropiede. Al 55’ è ancora Lookman a prendersi la scena: brucia Cacace con uno scatto fulminante e incrocia il tiro per il 4-0. A chiudere definitivamente la gara è Davide Zappacosta, che con un destro potente sigla il 5-0 e rende ancora più amaro il pomeriggio per l’Empoli.

Situazioni opposte: Atalanta vicina al Napoli, Empoli in crisi

Per l’Atalanta, questo successo non solo rilancia le ambizioni in campionato, ma manda anche un messaggio chiaro alle avversarie: la lotta per il secondo posto è apertissima. Al contrario, la situazione si fa complicata per l’Empoli, che resta inchiodato al terzultimo posto e vede il proprio cammino verso la salvezza sempre più compromesso.

Una vittoria da applausi per la Dea, un campanello d’allarme per i toscani: il Castellani ha visto due squadre con destini opposti, e la corsa per gli obiettivi stagionali entra nel vivo.

