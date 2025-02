Home | La Fiorentina affonda a Verona, per l’Hellas punti preziosi in chiave salvezza

Hellas Verona-Fiorentina 1-0, al Bentegodi, la sfida tra Hellas Verona e Fiorentina si conclude con un colpo di scena nei minuti di recupero, regalando ai padroni di casa una vittoria preziosa. La posta in palio era alta, con i viola a caccia di punti per restare agganciati alla zona Europa e i gialloblù determinati a risalire la classifica in ottica salvezza.

La Fiorentina parte con maggiore determinazione, costruendo le prime occasioni da gol. Dopo appena 24 secondi, Zaniolo tenta la conclusione, ma manca di precisione. Poco dopo, un colpo di testa di Kean costringe Montipò a un intervento attento. Col passare dei minuti, però, l’Hellas guadagna fiducia e si affaccia nell’area avversaria: a metà del primo tempo, Sarr impegna De Gea con un tiro insidioso. La partita, tuttavia, resta bloccata, con poche azioni corali e diversi tentativi isolati. Da segnalare, nel finale di frazione, un’azione personale di Zaniolo che anticipa Tchatchoua e serve Kean al centro, il quale però non riesce a concludere con efficacia. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0, lasciando l’impressione di una gara finora avara di emozioni.

La ripresa riparte senza cambi, con i due allenatori, Palladino e Zanetti, che scelgono di confermare gli stessi undici in campo. A differenza dell’avvio, però, la Fiorentina non trova neanche quella vivacità iniziale che aveva caratterizzato i primi minuti del match. Il ritmo è blando e solo a metà del secondo tempo l’Hellas accende la scintilla: Suslov serve Sarr, il cui tiro viene murato in extremis da Ranieri.

L’episodio più significativo sembra essere l’infortunio di Kean, colpito duramente al volto. Il sopracciglio sanguinante costringe l’attaccante viola a lasciare il campo prima con un bendaggio d’emergenza, poi in barella. L’uscita di Kean spegne ulteriormente la partita, che sembra destinata a concludersi con uno scialbo 0-0.

Ma il calcio sa sorprendere fino all’ultimo secondo. Al 95′, quando il pareggio sembrava ormai scritto, Bernede approfitta di un pallone vagante in area — mal gestito dalla difesa della Fiorentina — e scaraventa in rete il gol dell’1-0. Un lampo nel buio che regala all’Hellas tre punti pesantissimi.

Con questo successo, il Verona rilancia le proprie ambizioni di salvezza, mentre la Fiorentina torna a casa con l’amarezza di una sconfitta arrivata all’ultimo respiro, pagando a caro prezzo la mancanza di incisività sotto porta.