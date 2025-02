Il Milan al tappeto anche a Torino: pesano il pasticcio Maignan-Thiaw e il primo rigore fallito in carriera da Pulisic

Torino-Milan 2-1, prosegue il momento negativo dei rossoneri condizionati da molti errori: prima il pasticcio difensivo, poi il rigore fallito da Pulisic: granata in buona luce con un super gol di Gineitis. Un altro schiaffo, il secondo in una settimana. Il Milan non riscatta la Champions League di quest’anno, mettendo a repentaglio anche quella dell’anno prossimo. E interrompendo la striscia positiva in campionato. I rossoneri cadono a Torino: finisce 2-1 con l’autorete di Thiaw e i gol di Reijnders e Gineitis.

Dopo meno di cinque minuti di gioco il Milan va sotto con un autogol di Thiaw su erroraccio di Maignan. Su lancio da metà campo in profondità per Sanabria, Thiaw cerca di limitare l’attaccante granata ma arriva in uscita Maignan che rinvia. Centrato il suo compagno in pieno e palla che termina lentamente in rete. Che frittata. Conceiçao scuote la testa in panchina, dopo un breve check viene confermata la rete. E il Milan non riesce a svegliarsi, almeno nel primo quarto di partita.

Milinkovic-Savic para ancora, Pulisic sbaglia il primo rigore in carriera

Fino al 20′, quando Gimenez viene acceso da Joao Felix e scalda i guantoni a Milinkovic-Savic. Per ben due volte. E glieli riscalda bene, perché è proprio il portiere a salvare poi i granata, su un calcio di rigore fischiato per mani di Pedersen. Dal dischetto si presenta Pulisic, che calcia alla destra del portiere granata fallendo l’opportunità dagli 11 metri. Quarto rigore neutralizzato in stagione dal numero uno torinista, primo penalty sbagliato in carriera da Pulisic. Ai rossoneri non gira proprio bene. Maignan poi sale in cattedra, rispondendo al collega, con un paio di parate nel finale. Segnale del fatto che in questo primo tempo faccia meglio il Torino.

I cambi di Conceiçao e il gol di Reijnders

All’intervallo Conceiçao tiene fuori Leao, sostituito da Fofana. E poco dopo richiama in panchina Musah per inserire un altro attaccante, Abraham. La situazione pare comunque portare benefici ai rossoneri, che con Fofana e Joao Felix mettono un paio di volte i brividi al Torino. E trova anche il pareggio. Sottil inventa sulla sinistra, sul cross basso Walukiewicz respinge male e arriva di gran carriera Reijnders, che con una conclusione di potenza sigla l’1-1.

Che gol di Gineitis

Il pari dura però meno di due minuti e a mettere la freccia è di nuovo il Torino. Sanabria batte velocemente una punizione dal limite dell’area servendo Gineitis, che con un gran diagonale trafigge Maignan e firma il 2-1. Profondo rosso per il Milan. Che nel finale di partita non riesce più a tirare la testa fuori dal sacco. Anzi, è Karamoh a spaventare ancora Maignan. Finisce 2-1, il Milan cade, il Torino rifila il secondo pugno della settimana ai rossoneri.

