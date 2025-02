Chivu, buona la prima: un bel Parma affonda il Bologna nel derby e ora torna a sperare

Il Parma ritrova il sorriso nel 2025 grazie al suo nuovo allenatore, Christian Chivu, che alla prima in Serie A sulla panchina dei ducali conquista tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza. La squadra di casa, più compatta e aggressiva, vince 2-0 contro un Bologna che esce malissimo dalla sfida, mai pericoloso e incapace di impensierire davvero il portiere avversario. Anche se l’arbitraggio di Abisso ha fatto molto discutere.

Per i ragazzi di Italiano è la prima sconfitta dell’anno, e lascia molte domande senza risposta. Chivu fa il suo debutto con un nuovo modulo e con diversi cambi, tra cui l’impiego di Bernabé come interno e Cancellieri a destra. Il Parma, pur non brilli per gioco spettacolare, si distingue per la solidità difensiva e la spietatezza in attacco. Unica nota negativa, il nuovo infortunio per il gioiellino Bernabè, costretto a uscire dopo 4′.

Il Bologna, invece, non è stato asfissiante come al solito, e soprattutto non è riuscito a mettere Suzuki sotto pressione. Nonostante il possesso palla a favore, gli uomini di Italiano non sono mai riusciti a sfondare, e nel primo tempo il Parma non ha rischiato nulla.

La partita si sblocca al 30’ con un rigore forse discutibile, ma che viene confermato dal Var. Beukema, nel tentativo di allontanare un pallone messo dentro da Bonny, colpisce la palla con il braccio largo e il direttore di gara non ha dubbi. Bonny trasforma dal dischetto, portando il Parma in vantaggio e tornando al gol dopo 105 giorni.

Il Bologna reagisce con qualche tentativo, ma è sempre troppo in ritardo. Ndoye, Castro e Cambiaghi ci provano, ma non trovano la rete né con conclusioni pericolose né con tiri decisivi. Il primo tempo si conclude con il Parma in vantaggio e il Bologna mai realmente incisivo.

Nel secondo tempo la musica non cambia: il Bologna cerca di rispondere, ma la sua manovra è troppo lenta e il Parma, attento e aggressivo, non concede mai il fianco. Nonostante i cambi di Italiano, con l’ingresso di Orsolini e Lykogiannis, il Bologna non tira mai in porta.

Parma, la cura Chivu funziona: battuto un brutto Bologna

La difesa parmigiana è solida, e la partita si decide definitivamente al 65’, quando Beukema perde un pallone in mezzo al campo. Man intercetta e avvia una rapida transizione, che porta Sohm a segnare il raddoppio, con Ravaglia che non può nulla.

Per il Bologna, invece, è la prima sconfitta del 2025, una prestazione sottotono che lascia molte ombre sulla squadra. L’attacco non ha mai trovato la giusta fluidità e la difesa è apparsa vulnerabile agli attacchi avversari. Con questa vittoria, il Parma di Chivu si rilancia nella lotta per la salvezza, mentre il Bologna dovrà riflettere su quanto visto in campo e cercare di riprendersi al più presto.

