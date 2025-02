Home | La Juventus potrebbe sconfessare l’ultimo calciomercato: Douglas Luiz con le valigie e non è il solo

La Juventus si prepara a una vera e propria rivoluzione, non solo in attacco ma anche a centrocampo. Secondo quanto riportato da La Stampa, la dirigenza bianconera starebbe riconsiderando le scelte fatte nell’ultimo mercato, con la possibilità di salutare già dopo un anno Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, deludente nelle sue prestazioni, potrebbe partire in caso di un’offerta importante.

🚨 𝗟𝗔 𝗝𝗨𝗩𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗩𝗔𝗜𝗟𝗟𝗘 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗧𝗨𝗥𝗘 𝗗𝗘 SANDRO TONALI 🇮🇹‼️



La Veille Dame pourrait proposer à Newcastle un prêt avec OA + échange avec Douglas Luiz.



(Sport Mediaset) pic.twitter.com/GMAri4ZnK4 — BeFootball (@_BeFootball) February 22, 2025

A centrocampo se parte Douglas Luiz tutto su Tonali

Se Douglas Luiz dovesse lasciare Torino, il sogno della Juventus per rinforzare la mediana sarebbe Sandro Tonali del Newcastle. Cristiano Giuntoli lo considera il profilo ideale per dare qualità e dinamismo alla squadra, e la sua acquisizione potrebbe diventare una priorità estiva.

Anche Teun Koopmeiners è sempre sotto esame ma è difficile immaginare una sua partenza. Certo, in un centrocampo più dinamico e con un partner come Tonali anche l’olandese potrebbe trarne giovamento ed esprimersi su livelli simili a quelli visti all’Atalanta.

I possibili sostituti di Vlahovic

Un’altra questione chiave è il futuro di Dusan Vlahovic. Il rinnovo di contratto con la Vecchia Signora appare sempre più improbabile, anche a causa del ruolo marginale che l’ex attaccante della Fiorentina sta assumendo nelle gerarchie di Thiago Motta. La cessione del serbo, quindi, sembra ormai una conseguenza logica.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, la Juventus avrebbe già iniziato a sondare alcune alternative per rimpiazzare Vlahovic. Tra i nomi in lista ci sono:

Karim Adeyemi del Borussia Dortmund , che avrebbe rifiutato il Napoli anche per l’interesse della Juve .

del , che avrebbe rifiutato il anche per l’interesse della . Joshua Zirkzee del Manchester United .

del . Ademola Lookman , pronto a lasciare l’ Atalanta dopo i contrasti con Gasperini .

, pronto a lasciare l’ dopo i contrasti con . Jonathan David , in uscita dal Lille a parametro zero dal 1° luglio .

, in uscita dal a parametro zero dal . Victor Osimhen, attualmente in prestito dal Napoli al Galatasaray.

Leggi anche: