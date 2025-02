Como-Napoli, le probabili formazioni: Conte conferma il 3-5-2 e Raspadori in coppia con Lukaku

Como-Napoli probabili formazioni del lunch match della ventiseiesima giornata della Serie A che si gioca domani alle 12:30 al Sinigaglia. Partita importante per il Napoli che vuole fare punteggio pieno per accelerare in vetta; altrettanto cruciale il match per i ragazzi di Fabregas, per continuare la corsa salvezza.

Big challenge ahead tomorrow 🔵🔥 pic.twitter.com/kMrg0mx0SS — Como1907 (@Como_1907) February 22, 2025

Come arriva il Como

Non un Como differente da quello delle ultime uscite. In attesa delle parole di mister Fabregas in conferenza stampa, le indiscrezioni della vigilia sono per una formazione anti-Napoli simile a quella di sette giorni fa. Butez in porta, difesa a quattro con Smolcic e Valle esterni, Goldaniga e Dossena in mezzo, poi Da Cunha e Perrone dietro a Caqueret, Diao e Strefezza con Paz in avanti da falso nueve.

Come arriva il Napoli

Un nuovo stop sulle corsie per il Napoli. Prosegue l’emergenza per Antonio Conte, che per la trasferta di Como dovrà rinunciare a Pasquale Mazzocchi, che ha subito un infortunio muscolare nell’allenamento di giovedì. Out ancora David Neres, mentre dovrebbero tornare tra i convocati Spinazzola ed Olivera. Il tecnico va verso la conferma del 3-5-2 visto contro la Lazio, con Meret tra i pali e difesa a tre con Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno. Sugli esterni Politano e Spinazzola, al centro il solito trio Anguissa, Lobotka e McTominay. In attacco confermato il tandem Raspadori-Lukaku.

Leggi anche: