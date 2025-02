Home | Inter-Genoa, le probabili formazioni: debutto tra i pali per Martinez contro la sua ex squadra

Inter-Genoa probabili formazioni della partita valida per la ventiseiesima giornata della Serie A in programma stasera alle 21 a “San Siro”. I nerazzurri cercano il risultato pieno per tenere la corsa della capolista Napoli, mentre i rossoblu vogliono conquistare punti anche fuori casa dopo la striscia positiva di Marassi lunga sette match.

Come arriva l’Inter

La grande novità sarà l’esordio da titolare in Serie A di Josep Martinez — finora una presenza in Coppa Italia — tra i pali al posto di Sommer, che ne avrà per almeno un mese. Carlos Augusto e Marcus Thuram non sono al meglio: andranno al massimo in panchina.

Simone Inzaghi deve fare i conti con i diffidati Bastoni, Barella e Mkhitaryan anche in vista del successivo impegno di campionato col Napoli: qualcuno dovrebbe riposare. In difesa possibile conferma per Acerbi al centro — De Vrij sarà titolare in Coppa con la Lazio — con Bisseck che insidia Pavard e il già citato Bastoni.

Sulle fasce, Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. In mediana, Zielinski è pronto ma dovrebbe giocare l’armeno, mentre Calhanoglu va verso un turno di riposo. Asllani in regia e Barella a completare il reparto. Dubbi in attacco: Correa potrebbe spuntarla su Taremi per fare coppia con Lautaro.

Come arriva il Genoa

Dubbio modulo per mister Patrick Vieira. Il tecnico del Genoa è pronto ad affrontare l’Inter a San Siro con la possibilità di schierare un centrocampo più robusto con Onana insieme a Masini e Frendrup oppure a due con questi ultimi favoriti.

In attacco, in caso di 4-2-3-1, Zanoli, Messias e Miretti giocano in appoggio a Pinamonti mentre in caso di 4-3-2-1 potrebbe esserci la rinuncia dell’esterno ex Napoli.

Nessun dubbio invece per quanto riguarda la difesa, con una linea a quattro a protezione della porta difesa da Leali: De Winter a destra, Martin a sinistra e al centro la coppia formata da Bani e Vasquez.

