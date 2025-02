Parma-Bologna, le probabili formazioni: Chivu debutta sulla panchina al “Tardini”

Parma-Bologna probabili formazioni del derby emiliano valido per la ventiseiesima della Serie A che segna il debutto di Chivu sulla panchina dei crociati. Con due squadre motivate e tante novità in campo, Parma-Bologna si preannuncia una sfida combattuta, fondamentale per le ambizioni di entrambe le formazioni.

Come arriva il Parma

Il Parma si trova ad affrontare un momento delicato della stagione, con la squadra in crisi e un cambio importante in panchina. Dopo l’esonero di Fabio Pecchia, la società ha affidato la guida tecnica a Cristian Chivu, il cui esordio è atteso con grande curiosità.

Per la sfida contro il Bologna, Chivu dovrà fare i conti con diverse assenze, soprattutto nel reparto difensivo. Tra i pali ci sarà Suzuki, mentre la linea arretrata sarà ridisegnata: al centro, data l’indisponibilità di Leoni e Vogliacco, dovrebbero agire Balogh e Valenti. Sulle fasce, Delprato è favorito a destra, mentre Valeri presidierà il lato sinistro.

A centrocampo, il nuovo tecnico potrebbe optare per un modulo con un mediano e due mezzali. Keita ed Estevez si giocano un posto davanti alla difesa, con Sohm e Bernabé a supporto. In avanti, Dennis Man dovrebbe partire titolare sulla corsia destra, mentre a sinistra è aperto il ballottaggio tra Cancellieri e Camara. In attacco, la scelta dovrebbe ricadere su Bonny, pronto a guidare il reparto offensivo.

Come arriva il Bologna

Il Bologna arriva a questa trasferta con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica, ma deve fare i conti con l’assenza di Holm. Al suo posto, dal primo minuto, ci sarà Davide Calabria. La linea difensiva sarà completata da Beukema, Lucumì e Lykogiannis, con Skorupski confermato tra i pali.

A centrocampo, la regia sarà affidata a Freuler, affiancato da Pobega. Sulla trequarti, potrebbe rivedersi Ferguson, in ballottaggio con Fabbian. Sulle fasce, Ndoye e Dominguez agiranno a supporto dell’unica punta, Castro. Orsolini, non ancora al top della condizione, partirà dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso.

