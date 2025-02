L’Udinese passa a Lecce, decisivo Lorenzo Lucca che “ruba” un rigore a Thauvin e viene sostituito

L’Udinese espugna il Via del Mare con una vittoria di misura sul Lecce, ma il successo rischia di lasciare strascichi pesanti. Il rigore segnato da Lucca al 32’ ha deciso la partita, ma il vero caso è esploso prima e dopo la trasformazione del penalty: una lite in campo tra i bianconeri per stabilire chi dovesse calciare, il gelo dei compagni dopo il gol e la sostituzione punitiva dell’attaccante solo quattro minuti dopo.

Le due squadre si affrontano con obiettivi diversi: l’Udinese vuole consolidare una salvezza tranquilla, il Lecce cerca tre punti interni che mancano da dicembre. I friulani partono meglio e sfiorano il gol con Lucca, fermato da Falcone, e con tentativi dalla distanza di Ekkelenkamp e Sanchez. Il Lecce fatica a costruire gioco e il pubblico si innervosisce per i troppi retropassaggi.

Alla mezz’ora, l’episodio chiave: Lovric e Jean si scontrano in area, con il difensore salentino che colpisce involontariamente il volto dell’avversario. L’arbitro Bonacina inizialmente lascia proseguire, ma dopo il richiamo del Var concede un contestatissimo rigore.

A quel punto si scatena il caos: diversi giocatori dell’Udinese cercano di strappare il pallone a Lucca, ma l’attaccante non cede e si prende la responsabilità del tiro. Dal dischetto calcia perfettamente e segna l’1-0, ma nessun compagno va a festeggiarlo.

Udinese, a Lecce una vittoria con strascichi pesanti

A rendere la situazione ancora più tesa è la decisione dell’allenatore Runjaic, che al 36’ toglie Lucca e inserisce Iker Bravo. Una sostituzione che “punitiva” per la scena vista poco prima.

Il Lecce prova a reagire nella ripresa, ma l’Udinese va più vicina al raddoppio con Bravo e Kamara. Fioccano i cartellini gialli in una gara sempre più nervosa, con Berisha, Lovric e Payero ammoniti in pochi minuti. Giampaolo prova il tutto per tutto con l’ingresso di Rebic e N’dri, ma i pugliesi non riescono a creare veri pericoli per Sava. Nel finale Payero sfiora il 2-0 con un tiro dalla distanza, ma il punteggio non cambia.

L’Udinese porta a casa tre punti importanti salendo a quota 36, mentre il Lecce resta fermo a 25 punti e rischia di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere. Ma il post-partita sarà tutto dedicato al caso Lucca: Runjaic dovrà ora ricucire lo strappo nello spogliatoio.

