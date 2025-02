Atalanta, fra Gasperini e Lookman intervengono i Percassi: ma il futuro è a rischio

Dopo giorni di tensione, sembra essere tornata la pace in casa Atalanta. La famiglia Percassi ha lavorato per ricomporre le divergenze tra l’attaccante Ademola Lookman e l’allenatore Gian Piero Gasperini, garantendo così serenità alla squadra in vista del rush finale della stagione.

Lookman, i tifosi stanno con lui e contro Gasperini. Non è come il caso Papu Gomez (Corriere Bergamo)



Novità storica all’Atalanta. Plebiscito social e nelle chat whatsapp. Striscione all’esterno di Zingonia: «non aver paura di tirare un calcio di rigore»https://t.co/a2epj17GK3 — il Napolista (@napolista) February 21, 2025

Il futuro di entrambi rimane però un’incognita, con la possibilità concreta di un addio in estate. Come riportato dall’edizione orobica del Corriere della Sera, giovedì 20 febbraio il presidente Antonio Percassi e l’amministratore delegato Luca Percassi hanno incontrato Gasperini e Lookman, sancendo una tregua momentanea.

L’obiettivo primario della società è infatti blindare il terzo posto in campionato e assicurarsi un posto nella prossima edizione della Champions League. Concentrazione e unità sono essenziali per centrare questo traguardo, motivo per cui ogni attrito interno è stato messo da parte, almeno fino al termine della stagione.

Se la pace momentanea sembra reggere, il destino di Lookman appare comunque segnato. Già la scorsa estate il Paris Saint-Germain aveva messo gli occhi su di lui, presentando un’offerta importante che l’Atalanta aveva respinto per non stravolgere la squadra dopo la partenza di Teun Koopmeiners.

Questa volta la situazione potrebbe essere diversa: con una valutazione tra i 50 e i 60 milioni di euro, la Dea potrebbe decidere di lasciar partire il talento nigeriano, specie se dovesse manifestare la volontà di cambiare aria, considerando anche il suo progressivo allontanamento dagli schemi tattici di Gasperini.

Oltre a Lookman, anche altri giocatori potrebbero lasciare Bergamo per motivi di bilancio. Mateo Retegui ed Ederson sono osservati speciali, con diversi club europei pronti a formulare offerte importanti. L’Atalanta potrebbe essere costretta a una cessione eccellente per mantenere i conti in equilibrio e finanziare nuovi investimenti sul mercato.

Atalanta, un futuro incerto per Lookman e Gasperini

Non solo i giocatori, ma anche il futuro di Gasperini resta in bilico. Nonostante un contratto in scadenza nel 2026, la società sembrerebbe intenzionata a offrirgli un rinnovo annuale. Ma il tecnico di Grugliasco potrebbe non accettare un rinnovo a breve termine e chiedere garanzie sulla competitività della squadra.

L’eventuale partenza di alcuni big potrebbe spingerlo a valutare altre opportunità, mettendo fine a una lunga avventura alla guida della Dea. Per ora, le tensioni sembrano sopite e la squadra concentrata sull’obiettivo Champions League.

Le decisioni sul futuro di Lookman, Gasperini e altri giocatori chiave verranno prese soltanto a fine stagione. I tifosi dell’Atalanta, nel frattempo, sperano che la ritrovata serenità possa portare a un finale di stagione all’altezza delle aspettative.

