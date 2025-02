Torino-Milan, le probabili formazioni: Conceiçao verso la conferma di Theo, nonostante le critiche

Torino-Milan probabili formazioni del match valido per la ventiseiesima della Serie A che si gioca oggi alle 18 all’Olimpico Grande Torino. Con due squadre determinate a ottenere punti pesanti, Torino-Milan promette spettacolo e tensione agonistica: c’è attesa per le scelte di Conceiçao, dopo la delusione in Champions League con il Feyenoord.

"Concentrati e ambiziosi"



Paolo Vanoli presenta #TorinoMilan sul nostro canale YouTube 🎙️ — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 21, 2025

Come arriva il Torino

La febbre ha rovinato la settimana di Borna Sosa, costringendo il tecnico Vanoli a valutare alternative per la sfida contro il Milan. Con Masina squalificato, potrebbe esserci spazio per l’esordio da titolare in granata di Biraghi. Al centro della difesa giocheranno Maripan e Coco, mentre a destra resta aperto il ballottaggio tra l’acciaccato Walukiewicz — deciso a stringere i denti — e Pedersen.

A centrocampo torna capitan Ricci dalla squalifica, con la forte tentazione di schierarlo in coppia con Casadei. Sulla trequarti e in attacco non sono previste grandi novità: Elmas resta un’arma a gara in corso, quindi Karamoh è favorito per affiancare Lazaro e Vlasic. In avanti, Adams accusa qualche acciacco muscolare ma punta a stringere i denti; in caso di forfait, è pronto Sanabria.

Come arriva il Milan

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il Milan cerca di voltare pagina per consolidare il quarto posto in campionato. Nessun turnover punitivo: Maignan sarà confermato tra i pali, mentre la difesa vedrà Jimenez a destra al posto di Walker (out per un fastidio alla coscia sinistra), Thiaw e Pavlovic al centro, e Theo Hernandez a sinistra nonostante le recenti critiche.

A centrocampo spazio a Fofana e Musah, mentre sulla trequarti potrebbe riposare Joao Felix, non al meglio della forma. Al suo posto, Reijnders agirà alle spalle della punta, supportato da Leao e Pulisic sugli esterni. In attacco, fiducia a Santiago Gimenez.

Leggi anche: